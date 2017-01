Arman empresarios frente; buscan homologación

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Juárez buscará la homologación del precio de la gasolina través de un frente de empresarios, debido a que los precios actuales no favorecen a las características económicas de la franja fronteriza.El presidente del órgano y dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Juárez, Jorge Bermúdez Espinosa, dijo que los empresarios fijarán su postura y propondrán cambios al Gobierno Federal con datos que sustenten los efectos negativos que ha representará el “gasolinazo” en la frontera.El dirigente dijo que se hará una propuesta nacional y otra con un enfoque fronterizo, en la se pugnará por el restablecimiento de la homologación de los precios.“El trato para Juárez no debe ser igual al resto de la República, porque somos ciudad de frontera y estos precios fijados no nos favorecen para competir con ciudades estadounidenses –donde es hasta 42 por ciento más barato el litros–, porque los aumentos van generar una fuga de derrama económica importante de aquel lado”, aseguró Bermúdez Espinosa.El presidente de la organización Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Juan Carlos Sapien de Anda, adelantó que algunos de los puntos clave de las propuestas están en bajar el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) y replantear la fórmula por con la que se fijó el precio de la gasolina.“El presupuesto considera un barril a 42 dólares y actualmente está en 46 –por el encarecimiento del petróleo–, por lo cual hay un excedente que no se está utilizando o reportando para hacer frente al gasolinazo”, explicó.El presidente del CCE criticó el modelo actual de la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP), puesto que está pidiéndole al empresario gasolinero que amortigüe el estímulo fiscal por el IEPS, es decir, que baje el precio de las gasolinas a 12.44 la Magna (originalmente a 15.71) y 15.35 la Premium ( a 17.93).

