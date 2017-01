Gastará Municipio 2 mdp más en gasolina

Apesar de que este año se reducirá 13 por ciento el consumo de gasolina en el Municipio, el gasto se incrementará 2 millones de pesos, dio a conocer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Expuso que en el 2016 el Gobierno local gastó 8 millones 196 mil litros, cuyo precio era de 10.57 pesos por litro, lo que asciende a 86 millones 633 mil pesos.Para este año el consumo se reducirá en un millón de litros, es decir se absorberán 7 millones 138 mil litros, y si el precio de la Magna se mantiene en 12.44, el expendio total será de 88 millones 806 mil pesos, indicó Cabada.Aunque dijo que no tienen pruebas, en la administración pasada la gasolina se utilizó en las unidades que trabajaron en una campaña política.“Se utilizaba recurso del Municipio para cargar unidades de una campaña política, pero esto tendríamos que comprobarlo”, declaró.Anotó que con los ajustes que se harán será suficiente para atender todas las áreas de la administración municipal.“Ya le quitamos la gasolina a todos los directores y se lo hemos quitado a varias direcciones, a funcionarios de varias direcciones, habremos de ir ajustando conforme a las necesidades reales del Municipio”, aseguró.Agregó que este año se cambió al proveedor del combustible porque tenía el precio más alto, y se quedaron con Petrol que ofrece el litro a 12.44 pesos y además otorgó crédito al Ayuntamiento.“Los que ganaron la licitación tienen el precio del litro de gasolina en este momento a 15.71, entonces tuvimos que cambiar, no se había firmado (el contrato) con los dos que habían ganado, eso nos da la posibilidad de dejar desierta esa licitación y el Municipio tiene la facultad de contratar de manera directa al proveedor”, afirmó.En cuanto a la reducción del precio de la gasolina, Cabada dijo que la postura del Municipio es regresar al esquema de homologación de los precios con los de la vecina ciudad de El Paso, Texas.“He estado en comunicación con los miembros de la Onexpo, yo hice lo que tenía que hacer, fui la semana pasada (a la Ciudad de México) a dejar muy claro cuál es nuestro planteamiento, no soy yo nada más, son miles de de voces en México las que están reclamando y yo estoy seguro que no están sordos, están escuchando”, mencionó.

