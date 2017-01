Inflación toca nivel más alto en 6 años

La inflación en Ciudad Juárez alcanzó una tasa récord en 2016 al llegar a un incremento anual de 4.80 por ciento, el alza de precios más alta de los últimos seis años, señala un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Comerciantes atribuyeron los aumentos al dólar caro, moneda que influye en el precio de productos y servicios de la localidad, que en su mayoría son de importación.En tanto, amas de casa se quejan de que surtir la canasta básica es cada vez más difícil, pues los bienes de consumo suben constantemente limitando su capacidad de compra.Margarita Carrillo, quien recorría ayer un supermercado, dijo que para llenar la despensa y ajustarse a su presupuesto adquiere menos porciones o productos de las marcas más económicas.“Me voy por lo más necesario y lo más barato. Si no tengo que comprar fruta pues no comemos y me llevo exactamente los tomates que voy a usar, o de todo lo más chafita”, comentó.Sobre la carne, expresó que busca entre los paquetes que tengan la menor cantidad para que el precio también sea menor, aunque deba racionarla por varios días de la semana.De acuerdo con datos del Inegi, el año pasado se encareció la mayoría de los alimentos, servicios, combustibles, vestido y artículos de aseo personal.El reporte muestra que en 2016 el aguacate fue el fruto con la mayor variación, al registrar una inflación anual de 60 por ciento.Le sigue la manzana con un índice del 34 por ciento, la papa 24 por ciento, la piña 22 y la naranja 19 por ciento.En el caso de servicios, el gas natural presentó una inflación de 26 por ciento, la gasolina de alto octanaje 26 por ciento y el combustible de bajo octanaje 30 por ciento.Sin embargo, un análisis de precios realizado por este medio arrojó que los aumentos distan mucho de lo reportado por el Inegi, pues algunos artículos de la canasta alimentaria se encarecieron hasta en un 200 por ciento.El kilo de naranja pasó de costar 2.99 pesos a 8.99 pesos a finales de 2016, una diferencia de 200 por ciento.El aguacate, uno de los productos que más subió el año pasado, costó un 118 por ciento más según los precios difundidos por diferentes tiendas, con un valor de 36.99 pesos por kilo.La manzana varió un 100 por ciento en su costo. En diciembre de 2015 el kilo se cotizaba en 7.99 pesos y en diciembre de 2016 fue de 15.99 pesos.Alejandro Ramírez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que en 2016 la paridad cambiaria influyó en la escalada de precios debido a que predominan las mercancías importadas.Agregó que la inflación alcanzada era algo que se veía venir y advirtió que probablemente vengan más ajustes, por el fortalecimiento del dólar y el “gasolinazo”.Datos de Banco de México (Banxico) y el mercado mayorista Forex indican que en 2016 el peso acumuló una depreciación de 20 por ciento. (Cinthya Ávila / El Diario)

