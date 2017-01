Vivieron sólo 4 días siameses nacidos en IMSS

Los siameses que nacieron el 4 de enero en el Hospital General de Zona 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social murieron el domingo por la tarde, confirmó Jesús Martín Urrutia Maldonado, director de esa institución médica.Agregó que desconoce las causas del fallecimiento, pues habría que revisar el expediente de los bebés para determinar cuál fue el motivo.Sin embargo, explicó que “ese tipo de casos tienen anomalías estructurales que derivan en fallas funcionales”.Agregó que como cualquier otro caso, se le dio el soporte y se estuvo protocolizando para delimitar cuánta estructura y cuánta funcionalidad estaba comprometida”.Afirmó que en el IMSS no detectaron esta situación, ya que ellos sólo prestaron el servicio médico en el primer nivel de atención cuando nacieron, y después fueron llevados a un consultorio privado, donde se pueden detectar estas circunstancias en los bebés.También afirmó que los porcentajes de sobrevivencia en este tipo de casos son muy bajos, “en la ciencia médica el más reciente caso a efecto de corroborar, fue viable únicamente de tres a cinco días”.El delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Cristian Rodallegas, mencionó que mantiene cierto hermetismo, ya que “estos casos no deben ser explotados de una manera fuera de lo humanamente aceptable”.Respecto al video que circuló en las redes sociales donde se observan los bebés recién nacidos, dijo que desconocen el origen, sin embargo aseguró que se “están haciendo lo propio” de manera interna, ya que “existe una norma específica que nos exige que no sucedan este tipo de situaciones”.Aseguró que existe una norma y serán las autoridades dentro del Instituto las que determinarán si se respetó o no y en su caso aplicarán la sanción correspondiente.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.