‘Líquido no se puede tomar’

Su ropa de deslava, el pelo se les seca, no pueden tomar agua de la llave y aunque la hiervan o usen gotas para limpiar el agua, no se le quita lo salado, por lo que no sirve para cocinar, comentaron vecinos de Rancho Anapra.El agua de la llave en esta zona, una de las colonias señaladas por la Auditoría Superior del Estado donde el agua contiene exceso de sal, además de ser nociva, reduce la vida de los aires acondicionados, que en tiempo de calor tienen que cambiarles la paja hasta tres veces, ya que la sal tapa las rendijas y corroe el material con que están hechos los aires.Los habitantes mencionan que no la consumen, pero que acuden a solicitar agua, a las estaciones que fueron implementadas por Secretaría de Desarrollo Social.Y es que en las estaciones se realiza un proceso de osmosis, que permite su uso para consumo humano, sin embargo el líquido se limita a 20 litros por familia y su reparto se restringe a ciertos horarios, que son de siete a 11 de la mañana y de tres a siete de la tarde.En el caso de Miguel Ángel Lona, reclama que tiene que comprar garrafones a diario, ya que su negocio que es de comida, requiere el uso de agua de manera constante para lavar los alimentos y que estas estaciones de agua, no concuerdan con el horario que ellos manejan.Mencionó que tiene que hacer doble gasto, porque ni aunque hierva el agua ni utilice algún líquido desinfectante puede consumirla ya que sabe mucho a sal, por lo que compra líquido para tomar, pero también paga sus recibos “tenemos el cobro del agua y no es potable”.Los habitantes mencionan que esta situación lleva años, como ejemplo una pareja que mencionó tener 16 años en la zona, sin embargo, esta situación nunca se ha solucionado y ellos se han acostumbrado a movilizarse para poder tener agua.

