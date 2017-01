Arranca proceso por violación a mujer sordomuda

Una mujer sordomuda fue víctima de una violación presuntamente por parte de un hombre y una mujer que la encerraron bajo llave en una casa en la ciudad de Ahumada.Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de una las probables responsables, Julieta A. B., y el otro implicado Felipe R.E. continúa prófugo.Los hechos al parecer sucedieron el pasado 5 de noviembre en el interior de una casa ubicada en la calle Obregón y callejón Obregón del municipio de Ahumada cuando la víctima se fue a dar una vuelta con su novio, Felipe, quien iba acompañado por Julieta y ambos la llevaron al inmueble antes referido.Inicialmente Felipe quería que los tres sostuvieran relaciones sexuales, pero la víctima se negó y trató de salir de la propiedad y no pudo porque estaba cerrado con llave; los sospechosos al parecer la obligaron a observar el momento en que ellos tenía relaciones sexuales y después ambos le hicieron tocamientos lascivos a la par que se turnaban para sujetarla y presuntamente Felipe consumó el ataque.Así lo informó una agente del Ministerio Público al juez Félix Aurelio Guerra Salazar y a la propia acusada en una audiencia pública realizada ayer en la tercera sala de la “Ciudad Judicial”.La denuncia fue presentada por la víctima dos días después y con la asistencia de la intérprete de lenguaje de señas, Gabriela Ibáñez Guzmán.Inicialmente la víctima de 19 años sólo lloraba, se negaba a comer y no le decía a su familia qué le había sucedido, fue hasta que una prima de 11 años de edad logró comunicarse con ella y la afectada le narró lo que le había pasado y horas más tarde se interpuso la querella que derivó en la expedición de dos órdenes de aprehensión.En la audiencia de ayer, la fiscal encuadró la presunta conducta de Julieta –quien cuenta con 22 años de edad– como constitutiva del delito de violación con penalidad agravada en calidad de coautora del ilícito.Ante los señalamientos, la sospechosa decidió no rendir declaración y asesorada por un abogado particular solicitó que su situación jurídica sea resuelta dentro de un término de 144 horas o seis días. Por lo que la audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo viernes a las 9:30 de la mañana.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.