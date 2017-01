Frenan expansiones de maquilas por Trump

Tras los ataques lanzados por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que ayer todavía generaron reacciones en el sector automotriz, las expansiones de maquiladoras proyectadas para el inicio de este año se frenaron.La presidenta de la Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (AMAC Index Juárez), María Teresa Delgado Zárate, indicó que existe mucha incertidumbre sobre las políticas que tomará Donald Trump una vez que asuma el mando y si tomará acciones que afecten a la industria maquiladora.Aunque no precisó nombres ni una cantidad exacta, la presidenta de Index señaló que hay empresas que tienen planes de crecimiento frenados.“Tenemos idea de que vamos a crecer, hay empresas con planes de expansión, sin embargo están ahorita detenidos”, indicó“Estamos esperando, no sabemos cuál vaya a ser la política del nuevo presidente y tenemos que ver, una vez que asuma su posición”, añadió.También indicó que los corporativos están asentados en Estados Unidos, y que ellos tienen sus planes que no necesariamente han sido comunicados a sus brazos manufactureros ubicados en Juárez.Dijo que el presidente electo fijó su postura durante la campaña y ahora ya está tomando acciones, y es precisamente eso lo que genera preocupación en el sector.“Es precisamente el discurso que daba esta persona en su campaña, al momento que ya es presidente electo empieza a tomar acciones y ahora ya estando con la investidura va a tomar más acciones de las cuales desconocemos”, indicó.“A pesar de la incertidumbre que estamos viendo nosotros tenemos una fuerza, sabemos trabajar, tenemos que ser más competitivos y ser más productivos para seguir aquí”, dijo Delgado ZárateAgregó que la única estrategia de la maquiladora por el momento es mejorar la calidad del trabajo. Cabe mencionar que en Juárez tres de cada 10 empleos industriales son automotrices.“La calidad, la competitividad de nuestra mano de obra es lo que le puede ganar a las acciones que pueda tomar Trump”, dijo.En los últimos días, el presidente electo ha amenazado al sector automotriz de que impondrá un arancel de hasta 35 por ciento a los vehículos que se fabrican en México y se exportan a Estados Unidos.Index Juárez había reportado a finales del año pasado que existían al menos 23 inversiones en expansiones de maquiladoras en la ciudad y hasta ese momento no se habían detenido. Sin embargo, todavía no habían surgido los ataques de Trump contra las automotrices.El jueves de la semana pasada el candidato amenazó a GM con que impondría un arancel a las armadoras de autos que produjeran en México.Ese mismo día Ford anunció la cancelación de una inversión de mil 600 millones de dólares en San Luis Potosí.El viernes Toyota también fue amenazada, aunque la respuesta de la automotriz fue que seguiría en México, una postura replicada por Honda y Volkswagen.Ayer, Fiat Chrysler habló abiertamente de que movería su producción de México a Estados Unidos si se coloca un arancel que los saque de costos. Además dijo que debe mucho a ese país, al recordar el rescate tras la crisis automotriz del 2008.

