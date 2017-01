… y suben tarifas de agua en febrero

El costo por el servicio de agua potable aumentará y se modificará en su estructura a partir del próximo mes.La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez aplicará en febrero las nuevas tarifas aprobadas para este año por el organismo descentralizado del Gobierno estatal.Con el ajuste realizado a la estructura tarifaria los usuarios domésticos que consumen hasta 23 metros cúbicos pagarán, en promedio, un 31 por ciento más del costo total, porque el metro cúbico en este rango tendrá un precio que varía entre los 13.78 y los 15.37 pesos, cuando hasta diciembre se facturó en 11 pesos.Mientras que a los usuarios comerciales e industriales se les aumentará en promedio un 10 por ciento en el costo total del servicio, informó ayer el presidente de la JMAS, Jorge Domínguez Cortes.Explicó que esto se debe a la nueva estructura tarifaria que desapareció los rangos para cobrar el consumo de agua potable, bajó la cuota mínima de 23 a 10 metros cúbicos y modificó la facturación para evitar cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 99 por ciento del costo total del servicio.Esto representa que a los usuarios que consumen entre 0 y 10 metros cúbicos de agua les aplicarán la cuota mínima, que tendrá un costo total de 153.70 pesos, lo que equivale a 15.37 pesos el metro cúbico.Sin embargo, entre los 11 y hasta los 23 metros cúbicos el costo será variable, mientras que a partir desde los 24 metros cúbicos el aumento será progresivo.“Varía mucho el costo por metro cúbico porque antes era por rango y a cada metro le afectaba de manera diferente. Lo que puedo decir es que el total del aumento de la tarifa, incluyendo el comercial y el industrial, le representará a la Junta un ingreso adicional del 10 por ciento más o menos con respecto al año anterior”, dijo Domínguez.Agregó que, con base en los registros oficiales de la JMAS, hay unos 125 mil usuarios que consumen al mes hasta 15 metros cúbicos de agua potable, por lo que estiman que unos 100 mil pagarán menos de lo que se les facturó hasta diciembre.Aunque a los que tienen la cuota fija de 23 metros cúbicos, que son 49 mil ocho usuarios, el cobro total aumentará de 253 a 333.04 pesos mensuales.“Lo que estamos buscando con esta tarifa son dos cosas: no afectar a la gente de menos recursos e incentivar el cuidado del uso del agua, que le bajen a su consumo si quieren pagar menos agua”, mencionó el funcionario.Además, dijo que a mediano plazo la JMAS buscará aumentar el servicio medido, porque actualmente sólo al 43 por ciento de los 456 mil usuarios se les cobra conforme a lo que consumen y al resto por cuota fija o promedio.El presidente de la descentralizada estatal justificó el ajuste realizado a la tarifa de agua potable, porque argumentó que desde hace seis años no se modificaba para el servicio doméstico y la Junta requiere recuperar el costo que realiza para tener un mayor ingreso que les permita invertir en obras necesarias.Las tarifas para el cobro del servicio público de agua potable fueron aprobadas por unanimidad por el Consejo Directivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), acuerdo que se anunció en el Periódico Oficial del Estado del 31 de diciembre del año pasado aunque a la fecha no se ha publicado.Domínguez exhibió a El Diario las tarifas aprobadas para su aplicación a partir de febrero de este año, cuando la JMAS va a facturar el consumo correspondiente a enero, por lo que comentó que espera que el Gobierno del Estado publique el acuerdo con la modificación de tarifas en el transcurso de este mes. (Gabriela Minjáres / El Diario)

