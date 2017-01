Excede agua aquí nivel de sales

La calidad del agua potable que se abastece para uso y consumo humano en algunos sectores de Ciudad Juárez incumple con los límites permitidos de elementos químicos, particularmente de sales, que causan un impacto directo en la salud de los usuarios y en aparatos electrodomésticos.Análisis de laboratorio de calidad del agua que lleva a cabo la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) encontraron en varios sitios de la red de distribución local un porcentaje de parámetros fuera de los límites permisibles de cloruros, fluoruro, sodio y sólidos disueltos.El dato fue revelado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en una revisión aleatoria que realizó en el 2015 a los muestreos de 19 tanques, pozos y una estación de rebombeo, entre los que detectó cinco sitios que incumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM) en materia de salud ambiental, agua y tratamientos de potabilización.“… se observó que los resultados arrojaron la presencia de cloruros, fluoruro, sodio y sólidos disueltos detectados en cantidades superiores a los límites permitidos”, da a conocer el informe técnico de resultados de auditoría ambiental realizado por la ASE a la JMAS de Juárez en el 2015.El documento publicado en la página de Internet de la Auditoría menciona que esta situación representa un incumplimiento a la NOM-127, que en el numeral 4.3 establece los límites permisibles de características químicas.Además, menciona que violenta la Ley de Agua del Estado, el artículo 85, que establece la obligación de los organismos operadores de agua de vigilar que se cumplan las normas, entre otras omisiones señaladas en la proveeduría del servicio público.Sin embargo, la JMAS asegura que el líquido con estas características no se distribuye para consumo humano en la red de agua potable, porque sostiene que hay un monitoreo permanente que les permite detectarlo a tiempo y someterlo a un proceso para que cumpla con los parámetros.Aunque acepta que en algunos sectores de la ciudad existe este problema que los ha obligado a sacar el agua en niveles diferentes, realizar procesos de dilución, proveer agua purificada a través de casetas y hasta dejar de operar los pozos en los que hay mayor concentración de sales.Y concede que hay zonas en las que los usuarios les reportan agua salobre (que tiene más sales) que daña los aparatos de enfriamiento, los refrigeradores y hasta los calentadores de agua.“Sí está fuera de norma, pero nosotros tenemos todos los pozos, los 180, interconectados la mayoría de ellos, si uno está fuera se modera, le bajamos el gasto, el volumen, cuando entra en total ya entra en norma”, asegura Manuel Herrera Mercado, director técnico de la Junta.Explica que las zonas en las que las han detectado mayor presencia de sales en el agua son Anapra, Puerto de Palos, Riberas del Bravo y una que identifican como Pradera Dorada.La zona identificada como Pradera Dorada en realidad es un lunar de unos 10 kilómetros que abarca ese fraccionamiento y el perímetro se extiende por la calle Pedro Meneses Hoyos, la Benemérito de las Américas y Valentín Fuentes hasta cruzar la Ejército Nacional y llegar a la Plutarco Elías Calles.En esa zona, detalla el funcionario de la JMAS, el agua es tan salada que anda arriba de las mil 500 o mil 600 partes, cuando la norma establece límites inferiores a los mil, pero insiste que no se suministra a los usuarios, aunque vecinos de ese sector afirman lo contrario.Residentes de Infonavit Casas Grandes, San Ángel y Del Portal relataron a El Diario que el líquido que reciben a través de las tomas es tan salitroso que pocos lo usan para beber, pero que además ha dañado varios electrodomésticos.“Aquí se tapan las regaderas, las tuberías, las lavadoras, los celdek de los aires acondicionados se petrifican de inmediato y se pudren hasta los boilers por la cantidad de sal que hay en el agua, por eso muy pocos la toman de la llave”, comenta Saúl García, un vecino de San Ángel que además ofrece servicios para reparaciones de plomería.Con estos indicadores, el médico Lorenzo Soberanes Maya advierte graves riesgos a la salud por el consumo de agua con excedentes de sal y sugiere aplicar medidas preventivas como la instalación de filtros para evitar daños al organismo y hasta a los aparatos en las viviendas.“El problema es grave porque la gente no sabe que en algunas zonas el agua potable excede los límites de sales, cuando una de las principales recomendaciones que hacemos los médicos es disminuir el consumo de sal para evitar problemas de salud”, dice el expresidente del Colegio de Médicos y actual vicepresidente de Salud de la Cámara Nacional de Comercio a nivel local.Por ejemplo, explica que, el exceso de sal genera afectaciones en la salud como hipertensión, problemas en los riñones, en el corazón, en las arterias y hasta en la vista, en general, dice, un problema sistémico grave.“Aunque ellos (en la Junta) digan que el agua no tiene excedentes de sales tan sólo hay que ver los refrigeradores que tienen conexión para generar hielo y agua, si no le pones filtro se deterioran por el exceso de sal, lo mismo pasa con los aires acondicionados y hasta con los motores de los autos, así que hay que imaginar lo que causa en el corazón”, alerta el médico.Si bien la Junta de Agua afirma que el agua potable que se distribuye a los usuarios se puede consumir hasta este momento sin riesgos, concede que en diversas fuentes de abastecimiento y en la red de distribución han detectado condiciones que afectan la calidad del líquido.Por ejemplo, en lo que se refiere al agua con exceso de sales observada por la misma ASE, la JMAS respondió que “esto se deriva por la elevada extracción de aguas del acuífero, que es muy superior a su recarga, factor que ocasiona la reducción de su calidad y elevación de los niveles de cloruros y sulfatos”.En el informe divulgado por la Auditoría se menciona que se detectaron parámetros fuera de los límites permitidos en los pozos identificados como 62-R, 60 y 23-R, así como en el área de rembombeo del acueducto Conejos-Médanos y en el tanque XLVI.Los resultados corresponden a revisiones realizadas de forma aleatoria a los informes emitidos por el laboratorio de la JMAS durante los meses de enero, junio y septiembre de 2015.Ante la observación realizada por el órgano fiscalizador, la Junta le respondió que para cumplir con la norma de salud llevan a cabo semestralmente muestreos y análisis que entrega a la autoridad competente en cumplimiento a la normatividad aplicable.Además, asegura que para garantizar el cumplimiento de la norma, “la JMAS estableció un programa de instalación de sistema de tratamiento en diversas zonas de la ciudad, las cuales consisten en sistema de ósmosis inversa”.Sin embargo, la ASE consideró que la respuesta de la Junta no solventa los señalamientos realizados porque no exhibió documentación que pruebe lo dicho y únicamente refirió que estableció el programa de ósmosis inversa.Manuel Herrera, director técnico del organismo descentralizado del Gobierno del Estado, dice que en los casos donde han detectado en el agua características fuera de los límites permisibles actúan de manera inmediata con varias medidas correctivas.Afirma que el mayor problema que se presenta a nivel local en el suministro de agua potable es por los altos niveles de sales que se registran en determinadas zonas.Explica que entre las medidas correctivas que aplican, se encuentra la mezcla o dilución de agua entre pozos con diferentes niveles y evitar la excavación profunda, aunque en zonas como Anapra ha sido imposible cualquiera de estas dos opciones por los altas concentraciones de sodio y sales, por lo que optaron por instalar cinco casetas de agua purificada por ósmosis inversa.Mientras que en otros casos como en la zona de Puerto de Palos y Riberas del Bravo dejaron de operar los pozos porque encontraron que el agua está muy por encima de los niveles establecidos en la NOM, al registrar casi dos mil partes“Esa es agua que necesitaría un pretratamiento y ahorita no estamos en condiciones, en un futuro se tendrá que hacer una batería de esos pozos que están fuera de norma para darles un pretratamiento y meterlos al sistema”, dice.Aunque en esas condiciones se encuentran un total de 23 de los 203 pozos que hay para suministrar agua potable en Ciudad Juárez, 20 de estos ubicados en la mancha urbana y los otros tres en Conejos-Médanos.“La Conagua y Coespris nos revisan para que tengamos la cantidad de cloro adecuada, pero si nosotros tenemos indicios o tomamos un dato, un valor por ahí no nos coincide, paramos la fuente mientras la investigamos, pero cuando son sales entonces ahí sí podemos hacer este tipo de mezclas”, refiere.Si bien la JMAS asegura que esta situación no ha impactado a los usuarios en la calidad del líquido o en el abastecimiento, no duda que esto se refleje en un futuro en el costo del servicio, porque deberán recurrir a otras medidas correctivas que requieran de tecnología como plantas desaladoras.“Son los grandes retos que ha tenido el organismo y por eso nosotros, en la demanda máxima, en el pico que tenemos en el verano le pedimos el apoyo a la gente para reducir los consumos porque se incrementan más de un 35 por ciento”, comenta.Adicionalmente, revela que los químicos y geólogos que trabajan en la Junta ya exploran proyectos con innovación tecnológica para que los pozos operen en los límites permitidos.Sin embargo, para la implementación de estos proyectos no hay fechas, sólo se plantean como medidas a implementar en “un futuro no muy lejano” que provocarán que se termine el agua barata, advierte la JMAS. (Gabriela Minjares/ El Diario)