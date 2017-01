Pegan protestas a comercios del Centro

Decenas de negocios de la zona Centro reportan en conjunto una pérdida millonaria tras las protestas contra el gasolinazo realizadas el sábado pasado.Unos 100 comercios se vieron obligados a cerrar en uno de sus mejores días de ventas por temor a saqueos de parte de los cientos de manifestantes que ‘inundaron’ las calles.“Es el día que más vendemos (sábado), toda la tienda estaba llena cuando nos avisaron y pues tuvimos que cerrar”, dijo María, encargada de un tienda de ropa afectada.De acuerdo con personal de los negocios y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el paro afectó considerablemente a los alrededor de 100 negocios que perdieron la venta de todo un día y el daño quizá ascienda a millones de pesos.Los negocios que pararon sus actividades fueron tiendas de conveniencia, centros cambiarios de la avenida Juárez, restaurantes, papelerías, de ropa, calzado, entre otros. La mayoría, ubicados en la avenida Vicente Guerrero.María, empleada de una tienda de ropa, destacó que aún no han contabilizado las pérdidas pero en su caso, son de miles de pesos.Explicó que al ver a todos los manifestantes la tarde del pasado sábado pensaron que se irían contra los comercios y se vieron obligados a bajar las cortinas metálicas para protegerse de saqueos.Sin embargo la movilización de inconformes se dirigió al Puente Internacional Paso del Norte, en donde tomaron las casetas de cobro y permitieron el pase de los usuarios.Relató que vivieron momentos de temor porque no sabían exactamente qué estaba pasando y algunas de las trabajadoras se pusieron muy nerviosas.El gerente de Comercio Exterior de la Canaco, Armando Prado Rojas, detalló que “primero está la protección del negocio y de los empleados, por eso la recomendación sería protegerse ellos mismos en los negocios”.El gerente de Comercio Exterior dijo que se ha establecido contacto con las autoridades para tratar estas protestas y los bloqueos carreteros, para mostrarles las posibles afectaciones y buscar que no se convierta en una manifestación contraproducente para la economía.Prado Rojas opinó que los disturbios no deben de tolerarse, “el hecho de que protestes por una justa razón como esta, no quiere decir que tienen que afectar a las demás personas”. (A. Rubio / M. Morones / El Diario)

