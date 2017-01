Descartan aquí freno a inversión por bloqueos carreteros en el estado

La industria manufacturera de Juárez no registró freno en las inversiones debido a que los bloqueos carreteros por el alza a las gasolinas no generaron el mismo impacto que en la ciudad de Chihuahua, informó la Asociación de Maquiladoras A.C. (AMAC-Index Juárez).El director de la organización local, Martín Flores Durán, confirmó que no existe desinversión en la urbe debido a que sólo hubo afectaciones como la ralentización de la cadena productiva y no la suspensión de labores por la falta de insumos.“Ellos estaban aislados y por eso se vieron muy afectados por los bloqueos, porque no dejaron pasar insumos ni productos que necesitaba la sociedad, como gasolina y alimentos; nosotros como ciudad fronteriza tuvimos la ventaja de cargar gasolinas y traer productos de El Paso”, declaró.Los analistas económicos y del sector industrial mencionaron que los bloqueos causaron pérdidas e incertidumbre, sin embargo, aclararon que es muy difícil que el movimiento –que duró cuatro días– haya repercutido de esa manera.El presidente de Desarrollo Económico del Norte Asociación Civil (Denac), Héctor Núñez Polanco, dijo que antes de que se informe una noticia así, “hay que ver a detalle por qué se frenó, porque por un hecho así no necesariamente se van las inversiones”.“Puede que en su contexto general sí haya influido, donde se suma la incertidumbre de los combustibles, la falta de personal, la disponibilidad de proveeduría, la incertidumbre social, porque yo no creo que haya sido nada más por eso”.El economista y director de la consultoría Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, dijo que una “decisión de desinvertir no es a la ligera, las protestas u homicidios son factores considerados por los inversionistas, pero no tienen el mismo peso comparados con otra serie de factores, como que Trump vaya a sancionar a la empresas con operaciones en otros países y la reducción de costos”. (Abraham Rubio)