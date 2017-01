Buscan Corral y Cabada reajuste al precio de la gasolina

El gobernador Javier Corral Jurado asiste hoy a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en Querétaro, en donde exigirá a nombre de los chihuahuenses, la rectificación del decreto que permitió el aumento de las gasolinas y el diésel.Mientras, el Municipio solicitará a la totalidad de los expendios que vendan el litro de la gasolina Magna a 12.44 pesos, aseguró el alcalde Armando Cabada Alvídrez, al consultarlo sobre el acuerdo que se alcanzó en otras fronteras para disminuir el costo del combustible.El viernes pasado, Corral convocó a senadores, diputados federales y locales, representantes de la iglesia católica, del sector social, campesino y empresarial, así como a transportistas, para escucharlos y acordaron que el gobernador será la voz de los chihuahuenses ante la Conago.El mandatario estatal reiteró que pedirá como chihuahuense, al Gobierno federal, dar marcha atrás en el alza a los combustibles. “Esa ruta será complicada porque se involucra una de las fuentes de ingreso para la entidad, por lo cual todos los sectores del estado deben asumir el compromiso”.El viernes pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribeña, dio a conocer que en la Conago sólo estarán los representantes de las comisiones de Hacienda y Energía de los estados, para explicar el aumento a los precios de las gasolinas.Advirtió como ya lo había hecho el presidente Enrique Peña Nieto, que el incremento no se revertirá y si algún estado desea sacrificar las participaciones por concepto del Impuesto Especial a Servicios y Productos aplicado al combustible, podrá hacerlo.Por lo tanto, no se trata de una reunión de la Conago en pleno, porque es un tema técnico y no político, dijo el funcionario federal.Por su parte, el presidente municipal Armando Cabada dio a conocer que no fue convocado para la negociación que se alcanzó en otras ciudades fronterizas y para solicitar ese esquema tendría que revisar primero el planteamiento.Afirmó que actualmente el Gobierno local trabaja en otra opción para reducir el impacto del incremento de los precios del combustible.“Estamos viendo que la totalidad de las gasolineras den el litro a 12.44”, expuso.El alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, informó ayer que, luego de negociaciones en las que intervinieron autoridades estatales y municipales, legisladores federales y Petróleos Mexicanos (Pemex), se acordó fijar en 13.26 pesos el precio por litro de gasolina en la frontera.Con la decisión, aseguró, se evitará el cierre de al menos 57 gasolineras en Nuevo Laredo, que amagaron con bajar las cortinas a inicios de semana en medio de la crisis generada por el alza del precio del combustible y el retiro de los subsidios.Cabada dio a conocer la semana pasada que el jueves estuvo en la Ciudad de México donde sostuvo una reunión con un funcionario de la Secretaría de Gobernación, cuyo nombre no dio a conocer, para solicitar la homologación de la gasolina con la vecina ciudad de El Paso, Texas.“Tomaron nota, recibieron mi planteamiento. Qué tanto éxito podamos tener, pues la verdad es que no hay garantía de eso, pero es importante para mí manifestar obviamente la inquietud de los juarenses”, declaró el viernes pasado.

