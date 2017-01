Extorsiona a antiguos dueños de celular que compró

Julio Alán Q. A. compró un teléfono celular usado en donde obtuvo todos los datos personales de una familia, a la cual presuntamente amenazó y presuntamente quiso extorsionar por 300 mil pesos.Esta información fue recaba por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), luego de que una mujer en el fraccionamiento Puerta del Sol llamara al 911, donde reportó el intento de extorsión del que estaba siendo objeto.Esta mujer recibió varios mensajes de texto, así como llamadas telefónicas en donde se le exigía la cantidad antes mencionada a cambio de no abusar sexualmente de sus hijas de 27, 20 y 15 años.Poco antes de la media noche del sábado 7 de enero, los agentes municipales cerca de la zona hablaron con la afectada.Ésta les comentó que había visto a un hombre a bordo de un vehículo Nissan, Sentra, color blanco, modelo 2007, que pasó varias veces por su domicilio.Los vecinos no conocían a aquella persona, sin embargo ella consideró que le parecía sospechoso y podría ser quien de forma agresiva le solicitaba que hiciera un depósito a determinada cuenta bancaria, si no cumpliría su amenaza.Con esta información, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda, en el que varias unidades se colocaron en las avenidas principales de los alrededores, para minutos después localizar el vehículo en movimiento.En el cruce de las calles Julia y Laura, en la colonia Puerta del Sol, se le realizó una inspección a Julio César Q. A., a quien le encontraron dos celulares, uno de ellos ocultó debajo de su camisa.Para este entonces los policías contaban con el aparato celular de la víctima y llamaron al número de donde provenían las llamadas de extorsión.En ese momento el teléfono en propiedad de Julio César sonó por lo que los agentes lo arrestaron.El detenido les comentó que hace días había comprado un celular que contenía todos los datos personales de esta familia, por lo que optó por ubicarla y pedir una fuerte cantidad de dinero.

comentarios

