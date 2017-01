Enero, mes de escasa donación de sangre

Cargando

Al lado de diciembre, enero se caracteriza por ser el mes en que las reservas del Banco de Sangre de la Jurisdicción Sanitaria II no fluyen como en otras épocas del año, indicó Patricia Marmolejo, química responsable del laboratorio de esas instalaciones.Por ese motivo, la unidad llamó a convertirse en un donador altruista y apoyar la campaña de recolección que llevará a cabo mañana a las 8 de la mañana en el Hospital Infantil de Especialidades para beneficio de los menores que ahí convalecen.De acuerdo con Marmolejo, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos, de los cuales el más importante es que sean mayores de edad.También deben pesar más de 54 kilos y llegar a la cita tras haber ayunado, no padecer ni alta ni baja presión arterial, no haber estado enfermo de hepatitis y no contar con tatuajes o perforaciones.Quienes deseen sumarse a la iniciativa tienen que asegurarse de no ingerir bebidas alcohólicas un día antes, descansar adecuadamente la noche anterior, no ingerir ninguna clase de droga, no estar en período de gestación, menstruación o lactancia y no haber recibido ninguna vacuna en los últimos días.Es gracias a esas campañas que el banco localizado en la colonia La Cuesta se abastece de su materia prima, pues la tendencia que observan las autoridades es que las personas acceden a donar no por convicción propia, sino porque son buscadas en sus escuelas o centros de trabajo para hacerles esa petición.Según Marmolejo, la extracción de la sangre suele tomar unos veinte minutos por cada persona, a quien se le saca una unidad que equivale a unos 450 mililitros.A través de procesos de centrifugado y sedimentación realizados en el laboratorio, de esa muestra se obtienen paquetes globulares, plasma y plaquetas que luego se conservan en distintas modalidades y temperaturas.Estos componentes pueden suministrarse por separado a tres personas que las necesiten, explica la responsable del Banco.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las transfusiones en países de altos ingresos se usan principalmente para apoyar diversos tratamientos médicos avanzados y operaciones complejas como las de corazón abierto.En las naciones de ingresos medios y bajos, señala, son útiles para tratar complicaciones relacionadas con el embarazo, el paludismo infantil con anemia severa o la traumatología.La institución sostiene que la donación voluntaria es el mejor esquema para obtener sangre porque la experiencia ha demostrado que son las que tienen la menor tasa de infecciones transmisibles, que es más elevada bajo el esquema familiar o de reposición. (Fernando Aguilar / El Diario)Conozca los requisitos para donar en el Banco de Sangre de la Jurisdicción Sanitaria II• Ser mayor de edad y menor de 65 años• Ir en ayunas, mínimo 4 horas• No ingerir bebidas• No padecer ni alta ni baja presión arterial• No haber estado enfermo de hepatitis• No contar con tatuajes o perforaciones• No tener alergias graves• No haber sido vacunado vs la hepatitis o rabia el último año• No tener gripe, dolores de cabeza o estómago• Pesar mínimo 54 kilos•Cantidad de extracción 450 mililitros (10% de la sangre del organismo) y se tarda 20 minutosFuente: Banco de Sangre de la Jurisdicción Sanitaria II