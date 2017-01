Son héroes ‘forzados’

Cargando

A pesar de que Chihuahua ha ocupado durante varios años consecutivos el primer lugar nacional en la captación de donadores bajo la modalidad altruista, la sangre que salva miles de vidas no se desprende de la solidaridad de quienes la entregan.Por el contrario: proviene de la persuasiva labor que las organizaciones de la sociedad civil y las distintas instituciones de salud públicas hacen para que los voluntarios accedan a cederla.En otras palabras, pocas son los que deciden donarla por la convicción de que al hacerlo ayudarán a uno o más desconocidos.Al menos esa es la percepción que comparten quienes cada semana deben salir a las calles, visitar escuelas y tocar puertas en empresas para convencer a la gente de convertirse en un ‘héroe’ altruista.Patricia Marmolejo, jefa de laboratorio del Banco de Sangre de la Jurisdicción Sanitaria II, indica que sólo una o dos personas visitan las instalaciones para donar de forma desinteresada.“Es muy difícil”, reconoce Judith Ochoa, trabajadora social de ese lugar. “Lo que hacemos es venderles la necesidad, decirles que nadie está exento de necesitar sangre porque ahorita estamos bien, pero mañana podemos accidentarnos y requerir donadores”.Uno de los ejemplos que mejor ilustran ese problema es el de María del Rosario Reyna Ruiz, una mujer que desde hace unos días necesitaba 70 donantes debido a las lesiones que sufrió como consecuencia de haber sido atropellada el 28 de diciembre pasado.Durante días, su esposo, Valentín, buscaba en las inmediaciones del hospital a voluntarios que pudieran desprenderse de un poco de su sangre para ayudarla, pero la tarea no dio resultados.En casos como este, las donaciones no llegan a los depósitos como podría esperarse en virtud de tan delicada situación porque todavía prevalecen la falta de cultura de la donación y un cúmulo de miedos arraigados desde hace mucho tiempo, considera Marmolejo.Entre los más frecuentes siempre están, por ejemplo, el temor a sentir el dolor que produce el piquete, a no saber si afectará al organismo, a contraer una infección e incluso a engordar, expone.Los expertos sostienen que la sangre puede donarse bajo dos modalidades: reposición –o familiar– y altruista.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un donador altruista es quien proporciona su sangre o componentes sanguíneos sin esperar nada a cambio más que la satisfacción de ayudar a alguien.El año pasado, el Banco de Sangre de la Jurisdicción Sanitaria II cerró con un 56 por ciento de donaciones de esta última clase que, no obstante, logró gracias a que su personal se presentó en empresas maquiladoras, parroquias, dependencias gubernamentales y universidades para apelar al respaldo de los ciudadanos.Esas visitas han permitido captar en promedio 600 donadores mensuales, indica Marmolejo, quien afirma que de otro modo la sangre escasearía en ciertos períodos de baja actividad.Todas estas muestras que los empleados obtienen en campo se procesan en el laboratorio que se localiza en la calle Sierra de Juárez de la colonia La Cuesta.En ese lugar, explica la encargada de estos procedimientos, cada unidad de sangre –una porción que equivale más o menos a 450 mililitros– se somete a un proceso de centrifugado y posteriormente a uno de sedimentación.De ahí se obtienen tres componentes: paquetes globulares, plasma y plaquetas, los cuales se conservan para después ser enviados al Hospital General, al Hospital de la Mujer y al Hospital Infantil de Especialidades cuando sea necesario.De acuerdo con la química, los primeros elementos pueden guardarse 42 días en un refrigerador que mantenga una temperatura de entre 2 y 6 grados centígrados; el plasma, en un congelador a -30 durante un año y las plaquetas, máximo cinco días en una incubadora en torno a los 20 y 24.Este tratamiento –permitió advertir una visita a las instalaciones– se hace con estricto cuidado y limpieza, lo que, sin embargo, no ha logrado derribar la angustia de quienes temen infectarse al realizar una donación o desisten de ello por cualquier otro temor.“Somos nuevos en la donación altruista aquí en México. La gente regularmente no viene a donar de forma altruista. Lo que estamos haciendo es salir a buscarlos. A la gente le da miedo porque piensa que engordará o que se va a contagiar de algo. Además, mientras no tenga necesidad, no va a hacerlo”, lamenta Marmolejo.Para quienes tratan de convencer a las personas de proveer unos cuantos mililitros de su sangre de manera altruista, la solución es sencilla: fomentar desde la educación primaria este tipo de donación. (Fernando Aguilar / El Diario)Cada unidad de sangre equivale a unos 450 mlSe obtienen paquetes globulares –se puede guardar por 42 días–, plasma –un año– y plaquetas –máximo 5 días–Fuente : Banco de Sangre de la Jurisdicción Sanitaria II