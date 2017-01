Se corrigió fuga de radiación: IMSS

La fuga de radiación que las autoridades sanitarias detectaron en un aparato de rayos X del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya fue corregida, aseguró el vocero local de esa institución, Rosendo Gaytán.De acuerdo con el funcionario, quien insistió en que nunca se trató de una fuga, el Instituto se lo notificó al organismo desconcertado el viernes, por lo que lo único que falta es que regrese a verificar que así fue y proceda a levantar la suspensión.Gaytán afirmó que la sala donde se localiza el aparato no se utiliza ni sábados ni domingos porque está destinada sólo para estudios programados, de modo que, sostuvo, el hecho de que estuviera cerrada una sección no repercutió en la atención a los derechohabientes.El problema que reportó la Coespris se presentó en una de las máquinas de rayos X del Hospital General de Zona (HGZ) 6 del IMSS, que se encuentra en el área Pronaf.El organismo informó sobre la medida el viernes en un comunicado de prensa, donde Darío Cárdenas Monárrez, coordinador regional, detalló que, si no era reparada, la fuga podría representar un riesgo para la seguridad de los trabajadores.Al mismo tiempo, César Humberto Neave, director del HGZ 6, respondió ese día que el equipo tiene una antigüedad de cuatro años y aseguró que la observación de la autoridad sanitaria fue en el sentido de que la rendija de la chapa de la puerta del vestidor de pacientes podía dejar escapar cierta radiación.En su página de Internet, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que los rayos X emiten una energía liberada en forma de ondas electromagnéticas llamada radiación ionizante.Según la OMS, la radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos, pero ello depende de la dosis a la que se exponga una persona.“El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida o dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada gray (Gy). El daño que puede producir una dosis absorbida depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos”, señala.De acuerdo con el director del HGZ 6, la máquina suspendida emite “radiación normal no dañina” que es absorbida por las paredes en milésimas de segundos y luego se desactiva, por lo que, aseguró el médico, nunca hubo algún riesgo para trabajadores o pacientes.

