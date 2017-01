Paralizan protestas el Centro

Cargando

Al menos 100 negocios de la zona Centro cerraron sus puertas ayer ante el temor de saqueos por la marcha que realizaron cientos de manifestantes en protesta por el ‘megagasolinazo’.La encargada de una tienda de ropa ubicada en la esquina de Rafael Velarde y Vicente Guerrero dijo que prefirieron bajar las cortinas metálicas para evitar que los inconformes irrumpieran de forma violenta para llevarse mercancía, como ha ocurrido en otras partes del país.“De pronto vimos mucha gente correr por todos lados y optamos por cerrar, no podemos arriesgar la integridad de las empleadas”, expresó.Ante el rumor de saqueos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) desplegó agentes en el primer cuadro de la ciudad.“Vieron a muchos manifestantes y pensaron que iban contra los negocios pero no fue así. La gente tiene miedo que se haga lo mismo que en el centro y sur del país”, expresó un elemento.Por la avenida Vicente Guerrero, desde la calle Noche Triste hasta Miguel Ahumada, la mayoría de los comercios bajaron sus cortinas metálicas.Uno de ellos fue el Centro Comercial Juárez, que alberga a decenas de pequeños negocios que van desde estéticas, tiendas de ropa, zapaterías, casas de empeño, papelerías y negociaciones de comida, entre otros giros.También en la calle Velarde varios comercios optaron por cerrar.Gritando consignas contra el ‘megagasolinazo’, cientos de manifestantes marcharon por las avenidas 16 de Septiembre y Juárez hasta llegar a las garitas de pago del puente internacional Paso del Norte, donde dieron paso libre a los automovilistas que se dirigían a El Paso.Esto desató el temor de los comerciantes, ya que marchas similares en otros estados de país han terminado en saqueos.Según un balance del Gobierno federal difundido la noche del viernes, las protestas contra el alza a los combustibles han dejado hasta ahora tres muertos y más de mil 500 detenidos en todo el país.Un policía dijo ayer que inicialmente se reportó un saqueo en la tienda departamental Coppel Ugarte, pero cuando acudieron los encargados desmintieron la versión.Afirmó que todo se trata de una psicosis colectiva y que no tenían reporte de ningún atraco a negociaciones.En medio de la confusión y alarma surgió el rumor de que comerciantes portaban bates de beisbol y diversos artículos para defender sus negocios, pero no se corroboró dicha información.En el exterior de los establecimientos se pudo observar a grupos de trabajadores que esperaban indicaciones de sus jefes para saber si abrirían de nuevo.Algunos de los que se quedaron en las calles fueron los vendedores ambulantes, quienes expresaron que ellos no tienen dónde refugiarse en caso de algún saqueo.Con base en lo que reportaron elementos de la SSPM, se arrestó a cuatro hombres que portaban mochilas y mantenían actitud sospechosa.Las personas que caminaban por el Centro se mostraban desconcertadas al ver la mayoría de los negocios cerrados. (Maricela Morones / El Diario)

