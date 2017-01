En 24 horas reportan dos ‘carjacking’; detienen a pareja

En menos de 24 horas se registraron dos robos de vehículos con violencia en diferentes puntos de la ciudad, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El pasado viernes el dispositivo de seguridad del vehículo facilitó a los agentes el arresto de los agresores; como presuntos responsables fue detenido un adolescente de 17 años y un hombre de 20 años.Los acusados portaban un arma de fuego con la que sometieron a la propietaria del vehículo, inmovilizado por la alarma cuadras adelante del punto del atraco.En el segundo caso, el mismo día, el GPS de la unidad permitió su localización al ser abandonado en la vía pública, en esta intervención policiaca no se lograron detenciones.Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) indican que el 2016 cerró con mil 888 denuncias por robo de vehículos, de los cuales 378 fueron hurtadas en la modalidad de “carjaking”, informó Alejandro Ruvalcaba Valadez vocero de la FGE.Durante el año pasado la FGE recuperó mil 38 unidades hurtadas, dijo el portavoz.Jonathan C. M y César R. J. fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado en su modalidad de robo de vehículo con violencia.El arresto fue en el cruce de la avenida Tecnológico y bulevar Zaragoza en atención a la denuncia realizada a través del 911, donde una mujer reportó el robo de su camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2009, color rojo, con placas de circulación fronterizas de ChihuahuaEl robo fue en cruce de las calles Granjero y Berman de la colonia El Granjero cuando un hombre de una sudadera roja le apuntó con una pistola para bajarla de su vehículo y luego huir en compañía de otro agresor.Sin embargo, el cortacorriente de la unidad no le permitió a los probables ladrones ir muy lejos por lo que los agentes los ubicaron cuadras más adelante. Frente al volante estaba Jonathan de 17 años, quien junto a su acompañante César de 20, trataron de darse a la fuga.Los detenidos portaban una pistola calibre .40 milímetros con un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles, con la cual amagaron a la mujer.En el segundo caso, los agentes municipales recuperaron una camioneta Toyota RAV4, modelo 2015, color blanco, luego de ser reportada como robada con lujo de violencia.La camioneta fue localizada gracias al GPS en el cruce de las calles Coronel Leobardo Bernal y Coronel José María, en la colonia Kilómetro 20, donde fue asegurada por los agentes preventivos.La camioneta, fue entregada a su propietaria sin desperfecto alguno, se informó. (Luz del Carmen Sosa)

