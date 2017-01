Mueven su economía… por catálogo

Cargando

Lo que comenzó como un intento de obtener ingresos extras que ayudaran a cubrir los gastos de su familia, dio un giro y se convirtió para Alejandra Carreón en su principal actividad económica por los últimos 11 años.El ama de casa, de 33 años, se dedica a vender cosméticos, zapatos y utensilios para cocina de cuatro diferentes marcas por medio de catálogos.Además de atender su hogar, donde habita con su esposo e hija, su día transcurre recorriendo la ciudad para visitar a sus clientes y entregarles sus pedidos en centros comerciales o en sus domicilios.Como ella, miles de personas mueven en la ciudad la industria del comercio por catálogo. Venden cosméticos, perfumes, lencería, ropa, productos y adornos para el hogar, así como vasijas, sartenes, sábanas, zapatos, bolsas y joyería, entre otros productos.No hay un registro exacto de los juarenses en esta actividad que moviliza la economía de 2.6 millones de en el país, que se ganan la vida comercializando productos y servicios directamente a los consumidores, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Directas (AMVD).La cifra nacional es equivalente al 16 por ciento del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que a noviembre de 2016 sumaban 16 millones 205 mil 667 trabajadores. Esto significa que uno de cada seis trabajadores formales está involucrado en este segmento.La información demográfica de AMVD muestra que del total de personas dedicadas a la venta directa, un 75 por ciento son mujeres y el resto hombres.Un 47 por ciento tiene entre 35 y 49 años de edad, mientras que el 30 por ciento tiene hasta cuatro dependientes y el 50 por ciento comercializa productos de dos o más empresas, la gran mayoría en abonos.Un 78 por ciento vive en zonas urbanas y un 31 por ciento tiene concluida la educación primaria.Economistas y contadores señalan que esta forma de autoempleo gana cada vez más adeptos, principalmente por la facilidad de administrar su propio su tiempo.Esto fue precisamente uno de los factores que enganchó a Alejandra Carreón en las ventas por medio de folletos.“No tienes un horario extenuante. Yo decido a quién le vendo, cuándo, dónde y a qué hora hago mis entregas”, afirma.Recuerda que al comenzar su intención era tener dinero adicional para sus estudios, hasta que la flexibilidad de la operación la llevó a involucrarse con más artículos y empresas.A ello se suma que puede complementar su vida de ama de casa y estar al pendiente de su hija.La vendedora dice que su margen de ganancias es variado y puede ser de hasta un 50 por ciento de la venta.Máyela Anguiano Rivera está en el negocio desde hace tres años. Actualmente desplaza perfumes y cosméticos de tres firmas. En una de ellas empezó en el rango de representante y hoy en día lidera a 90 personas.Además de comercializar también se dedica a reclutar prospectos en colonias para uno de los corporativos, por lo que recibe una comisión adicional. Ella calcula que por quincena puede obtener poco más de 2 mil pesos.Ambas vendedoras indican que la relación con las empresas es únicamente comercial. Acuden a las distribuidoras por mercancía, la cual obtienen a precios especiales por estar afiliadas, la colocan a un precio sugerido y es así como obtienen la utilidad.También está el caso de sociedades que permiten a sus vendedores independientes escalar en rangos, conformar equipos de trabajo y hasta aspirar a una dirección nacional.Alejandra merca para una empresa que permite hacerlo. Actualmente está alistando a posibles vendedoras para conformar su propia red.Alejandro Sandoval Murillo, economista del despacho Sólo Negocios, menciona que al ser una forma de ocupación creciente, se han instalado aquí centros de distribución y bodegas autorizadas.En el cruce de avenida 16 de Septiembre y calle Bolivia se encuentran asentadas dos empresas de zapatos, una de lencería y dos más de artículos para el hogar.En la intersección es frecuente ver a comerciantes desplazarse de una tienda a otra, recogiendo su mercadería.Respecto a la manera de tributar de quienes venden por medio de catálogos, contadores señalan que existe poco control por parte de la autoridad.Víctor Torres, miembro del Colegio de Contadores, afirma que fiscalizar a quienes venden por catálogo o directamente al consumidor es complejo, por el tipo de operaciones que manejan.Sin embargo, insiste en que cualquier persona que practique una actividad lícita que genere ganancias está obligada a rendirle cuentas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Explica que el régimen en que les corresponda informar a la autoridad Hacendaria dependerá de su esquema de ganancias.De acuerdo con los testimonios de vendedores, los márgenes de utilidad se manejan sobre descuentos especiales por desplazar los productos de la marca y la relación es meramente comercial.Ante ello, Torres indica que la empresa distribuidora no incumple en ninguna falta, pero en todo caso está la obligación para los que comercializan los productos a través de folletos.El problema radica en la falta de información que oriente sobre el cumplimiento, menciona Sandoval Murillo.El economista dice que esta forma de autoempleo cada vez gana más adeptos, principalmente por la flexibilidad en horarios que representa.Detalla que quienes venden por catálogo, o de forma individual, entran en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que es el que contempla a quienes llevan a cabo alguna ocupación que les genera ingresos a partir de uno y hasta 2 millones de pesos anuales.“Lo ideal es que se informen y se registren ante al SAT para que lleven el registro de sus ventas e ingresos”, refiere.Otro escenario, agrega Torres, es cuando los comerciantes reciben una comisión por sus ventas por parte de la compañía, lo que establece una dirección más directa con la marca.En un documento informativo, la AMVD señala que los proveedores independientes están obligados al pago de Impuesto sobre la Renta (ISR) por los ingresos percibidos por concepto de comisionesTambién se indica que tienen la opción de cumplir con sus responsabilidades fiscales bajo régimen de persona con actividad empresarial o ingresos asimilados a salarios.En caso de ser el último, el vendedor deberá notificarle a la compañía por escrito, misma que tendrá el deber de retenerle el ISR y enterarlo a Hacienda, así como entregar al agente de ventas comprobantes que acrediten el pago de sus impuestos.Las vendedoras entrevistadas comentan que ninguna de los corporativos de los cuales distribuyen les ha indicado si tienen alguna obligación en materia de impuestos.Félix García, gerente de la distribuidora de zapatos por catálogo Cklass en Ciudad Juárez, afirma que la correlación con sus vendedoras es sólo comercial y cuando acuden por pedidos se les hace la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el monto total de las compras.Se buscó la versión de otros dos compañías con amplia presencia en el mercado locales, como Avon México y Mary Kay México, para conocer cómo manejan la cuestión fiscal con sus representantes, o consultoras independientes, pero no hubo respuesta a la solicitud de información.En el tiempo que Máyela lleva vendiendo de puerta en puerta, lo que más le ha perjudicado es encontrarse con clientes que no le paguen los productos.Entonces el negocio puede volverse un fastidio, entre buscar a las personas sin éxito y tener que poner de su propio dinero para liquidar la deuda.Si bien ha tenido pocas experiencias de ese tipo, dice que aun así se presentan y por ello procura ofrecerles los libros a personas de su confianza.Tampoco cuenta con ningún tipo de prestación social, pero considera que se compensa con lo que obtiene por sus ventas y la libertad que tiene para administrarse.La falta de pago se convirtió en una dificultad mínima cuando asaltaron a Alejandra al salir de una de las distribuidoras de zapatos en la ciudad. Le arrebataron toda la mercancía que llevaba y perdió su inversión.Después, en un centro comercial abrieron su carro y le robaron aproximadamente 6 mil pesos en productos.En ninguna de las situaciones fue posible recuperar el dinero a los artículos, pues al menos las marcas involucradas no ofrecen un seguro contra este tipo de riesgos. “Es a lo que te enfrentas en esto, pero de alguna forma hay que ganarse la vida”, expresa. (Cinthya Ávila / El Diario)

