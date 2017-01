Hermetismo por caso de siameses nacidos aquí

Ni el estado de salud de los bebés siameses ni el de su madre se conocen hasta el momento porque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ha emitido ninguna postura oficial en torno al caso.El nacimiento, ocurrido el miércoles pasado, trascendió de manera extraoficial el viernes luego de que un video donde aparecen los bebés comenzara a circular en las redes sociales.Empleados del IMSS corroboraron la autenticidad de este hecho, pero el Instituto no lo ha confirmado ni lo ha desmentido a pesar de que se le solicitó hacerlo.Por su parte, la Jurisdicción Sanitaria II dio a conocer a través de su vocera, Linda Sepúlveda Martínez, que esta situación es completamente ajena a ese nivel y que compete sólo al Instituto, por lo que se involucrarían sólo si ese organismo requiriera apoyo.El acontecimiento cobra relevancia pública porque no se había registrado antes en esta ciudad y, además, porque estadísticas generales indican que se trata de casos muy poco probables de presentarse.En 2013, el portal internacional de la BBC publicó en video la historia de dos siamesas que nacieron de la misma forma en que se desarrolló el alumbramiento de la madre que dio a luz en el Hospital General de Zona (HGZ) 35.En ese artículo periodístico, la cadena relata las vidas de dos mujeres llamadas Abby y Britanny Hensel, quienes cohabitan en un mismo cuerpo.Aquí, la noticia de los bebés juarenses originó varias reacciones en Facebook, la red donde comenzó a circular el video.Algunos usuarios cuestionaron la ética de quienes difundieron originalmente el material y otros sólo desearon que los recién nacidos gozaran de salud y buenos cuidados. (Fernando Aguilar)

