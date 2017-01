Se quedan sin sanción 9 de cada 10 detenidos por robo

Mónica sorprendió a un hombre sustrayendo artículos de la casa de su vecino y no sólo impidió que huyera sino que llamó a la Policía y lo detuvieron casi de inmediato.El hombre y los objetos fueron presentados ante un juez de Barandilla que lo consignó ante el Ministerio Público, sin embargo, la propietaria de la casa no logró acreditar el hurto de los objetos al carecer de las facturas y el agresor fue liberado a las pocas horas.La mujer no recuperó los objetos robados y tuvo que gastar para reforzar la seguridad de su hogar violentado.Este hecho ocurrió el año pasado, que cerró con mil 370 carpetas de investigación por el delito de robo, según los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).Alejandro Ruvalcaba Valenzuela, vocero de la institución, informó que del total de carpetas de investigación 783 fueron concluidas.“… 77 personas continúan bajo un proceso penal y se emitieron 194 sentencias condenatorias, con lo que quedaron resueltas 156 carpetas de investigación”, informó el portavoz.Estos casos resueltos son aquellos en los que el ofendido, como Mónica, intervino para lograr el arresto del probable responsable.Existen otros robos sin detenido que son investigados por la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos de Robo con Imputado Desconocido.Los resultados revelan que durante el 2016 el Ministerio Público obtuvo apenas el .25 por ciento de sentencias condenatorias de 3 mil 150 carpetas de investigación, es decir, que de 14 personas vinculadas a proceso penal, ocho obtuvieron una sentencia condenatoria.Ruvalcaba Valadez dijo que de 3 mil 150 carpetas ya se encuentran finalizadas 749 de ellas y dos mil 401 se encuentran en trámite.“Catorce personas fueron vinculadas a proceso penal y ocho responsables más fueron sentenciados por este delito”, precisó.El robo es uno de los delitos patrimoniales que más lesionan a las familias juarenses, que en muchos casos optan por no denunciar ante los escasos resultados obtenidos por los investigadores. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

