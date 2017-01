‘Padrón vehicular es viejo y obsoleto’

Más de la quinta parte del padrón vehicular con que cobra sus derechos el Gobierno del Estado ya no existe en esta ciudad y no ha sido depurado, lo que causa una serie de problemas, dijo el titular de la Recaudación de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez.Agregó que el padrón vehicular que tiene esa dependencia asciende a 576 mil 045 automotores, pero ese padrón tiene 30 años y nunca ha sido depurado.De esa gran cantidad, solamente 359 mil 311 vehículos tienen cubierta la revalidación matricular del año pasado y aparte hay unos 80 mil que son morosos, informó.También se cuentan los vehículos de la asistencia social, añadió.Sucede que los organismos de este tipo, como la Cruz Roja y otros, están exentos de cubrir la revalidación, por lo tanto, no se les registra como trámite y se les entrega un oficio donde se les exonera, expresó.No se trata solamente de las ambulancias, sino de las patrullas y vehículos oficiales del Municipio, Estado y Federación, además de los que tienen las iglesias, dijo.Agregó que la ley también prevé que se exonere de pago a organizaciones de la sociedad civil que están debidamente acreditadas, sin embargo, se les debe registrar, añadió.Debido a esto, se considera que 359 mil 311 vehículos de contribuyentes cumplidos son el padrón vehicular verdadero, más unos 80 mil morosos que existen en la ciudad y que no han pagado, expresó.El resto del padrón, aproximadamente 137 mil, son vehículos que no han sido depurados y que están en la misma base de datos desde hace mucho tiempo, dijo.“Hay veces que vamos a buscar vehículos fantasmas, porque andamos buscando vehículos viejos y es nuestra obligación”, agregó.Hay vehículos con 30 años de antigüedad que ya no existen, ya los llevaron al yonke o se los robaron y no los dieron de baja; o los sacaron del estado o del país, informó.Sin embargo, como no los dieron de baja o no los reportaron robados en la Recaudación de Rentas, siguen en el padrón como un vehículo que existe y hasta genera gravámenes, expresó.“Y cada vez que se hace un movimiento de revalidación vehicular, salen con un adeudo y existe la obligación de ir a buscarlos”, dijo.“Y aunque el notificador ya informó el año pasado que allí es una casa derrumbada, o que tiene 20 años sola y quedan las puras tapias, el año que entra que tiene que ir otra vez nos dirá lo mismo”, agregó.Se gasta gasolina, se utiliza el tiempo de los notificadores y se incurre en otros costos inútiles, dijo.