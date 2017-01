Venden 200 engomados para ‘chuecos’ en 2 días

Cargando

Los loteros expidieron aproximadamente 200 engomados de identificación a igual cantidad de vehículos, en apenas dos días de ofrecerlos al público, dijo Régulo Muñiz Juárez, presidente de la unión de vendedores de autos Renacimiento La Curva.La expedición de esos documentos inició el jueves pasado al mediodía, con la meta de entregar unos 10 mil para los vehículos que circulan “chuecos” por la ciudad, a pesar de que el Municipio aclaró que no tendrán validez.Los pegotes tienen un costo de 300 pesos y la mitad del ingreso total se donará a alguna agrupación altruista, mientras que el resto se dejará para gastos de material, informó.Este proyecto es para vehículos de año modelo 2006 y anteriores que no son sujetos a importación, expresó. Es solamente un censo de identificación.Los documentos se ofrecen en cuatro tianguis vehiculares: Renacimiento La Curva de eje vial Juan Gabriel y Francisco I. Madero, La Curva del perimetral Carlos Amaya, UIVAC de la avenida Plutarco Elías Calles y en la avenida Santiago Troncoso, añadió.Muchas familias en Ciudad Juárez tienen este tipo de vehículos, que son 2006 y anteriores, y no pueden regularizarlos porque el Gobierno federal no se los permite, dijo.Ante ello, se pretende identificar esos automotores con estos engomados y luego entregarle la base de datos al Municipio, agregó Muñiz.El engomado es blanco con un marco, letras y números en color rojo, y la frase “Padrón vehicular”.El viernes, el alcalde Armando Cabada Alvídrez dijo que las autoridades municipales como los agentes de la Dirección General de Tránsito no van a respetar esos engomados.No tienen ninguna validez oficial porque no los emite ninguna autoridad y es innecesario que los ciudadanos los adquieran, agregó.Ayer, Régulo Muñiz informó que planean hablar con el presidente municipal para pedirle que “nos eche la mano”, pues esos engomados son para familias de bajos recursos.“Ya fuimos y le llevamos el proyecto, nos lo recibió el personal de él, no sé si se lo hicieron llegar, pero el lunes vamos a ir a buscarlo”, expresó.También se habló con la directora general de Tránsito, Verónica Jaramillo, y se le presentó el proyecto, pero dijo que el alcalde es el que debe decidir, añadió. (Horacio Carrasco)

