Alarma fuga de radiación en hospital del IMSS

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) detectó una fuga de radiación en una máquina de rayos X del Hospital 6 del IMSS, conocido como ‘Seguro Viejo’, ubicado en la zona del Pronaf.Darío Cárdenas Monárrez, coordinador regional del organismo, informó que ante el riesgo que representa para las personas, ordenó la suspensión del uso del aparato.Linda Sepúlveda, vocera de la Jurisdicción Sanitaria II, agregó que el resto del departamento opera normalmente.Por su parte el director del Hospital General de Zona 6, César Humberto Neave, negó que hubiera alguna fuga de radiación en la sala de rayos X y afirmó que los servicios de tomografía, fluoroscopia, mastografía, sonografía y otros continuaron en funcionamiento.“No se trata de que esté mal el equipo de rayos X, que tiene una antigüedad de sólo cuatro años. Lo que sucede es que vinieron de Coespris e hicieron una observación en el sentido de que podría escapar radiación por la rendija de la chapa de la puerta del vestidor de pacientes, observación que hicieron estando la puerta abierta”, señaló en una tarjeta informativa, donde aseguró que ello se subsanó de inmediato.El funcionario descartó que hubiera habido algún riesgo para trabajadores o pacientes porque, argumentó, se trata de una máquina que emite la radiación normal no dañina, que se absorbe en milésimas de segundos en las paredes y se desactiva.El responsable del hospital agregó que corrigieron el orificio en la chapa de la puerta, por lo que notificarán a la Coespris que ya hicieron los ajustes para que revise y retire el sello de suspensión.No obstante, en un comunicado de prensa enviado por la Comisión, el titular dijo que, aun cuando no existe ningún peligro para los derechohabientes, esa parte de la sala permanecerá de ese modo hasta que el inconveniente sea solucionado.Detalló que la Coespris no fijó ningún plazo límite para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realice los trabajos correspondientes, pero sí dejó claro que el equipo no podrá volver a operar hasta que realice otra revisión y determine que ya no hay fuga.Cárdenas Monárrez explicó que los operativos de revisión permanente que lleva a cabo el organismo desconcentrado permitieron detectar la presencia de radiación en un lugar donde no debería existir. (Fernando Aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.