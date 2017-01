Son ilegales engomados provisionales: alcalde

El Municipio no respetará los engomados que empezaron a expedir vendedores de autos usados porque es ilegal, afirmó el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Dijo que antes habló con los comerciantes y les dijo que no se iba a aceptar ese esquema.“Yo no puedo apoyar cosas ilegales, y se los dije a ellos cuando platiqué, a mí sí me interesa que se resuelva un problema que tienen ellos con el Gobierno Federal, pero volvemos a lo mismo son decisiones que se toman en el Gobierno de la República”, explicó,Dijo que los engomados que expedirán los vendedores de autos no tienen ninguna validez oficial por ninguna autoridad, por lo que dijo que es innecesario que los ciudadanos los adquieran.“Se les infraccionará por cometer alguna sanción al Reglamento, que se les sancione también por no traer placas, no somos una autoridad que esté dotada como para decomisar, se pueden retener vehículos eso es diferente”, anotó.Este jueves vendedores de autos usados de cinco tianguis de la ciudad comenzaron a expedir engomados de identificación vehicular, “para amparar la circulación de unidades de procedencia extranjera”.Son carros ‘chuecos’ de modelo 2006 y anteriores que no son sujetos a importación, por lo que comenzaron a dotarlos de un engomado que tiene un costo de 300 pesos, informó Régulo Muñiz, de la Unión de Vendedores de Autos La Curva Renacimiento.Los vendedores comercializan las unidades en los tianguis ubicados en el cruce de la calle Piña y bulevar Zaragoza; en Henequén y Durango; en Bernardo Norzagaray y Arroyo de la Víboras; en La Curva Renacimiento y en La Curva de Perimetral Carlos Amaya.