Cae hasta 50% venta en gasolineras

Estaciones de gasolina en la ciudad reportan una caída en ventas de hasta 50 por ciento tras el ‘megagasolinazo’.Fernando Carbajal Flores, representante local de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo de Ciudad Juárez (Onexpo), dijo que los principales factores del desplome son la fuga de compradores a El Paso y la competencia entre las mismas estaciones locales, pues 24 la venden más barata que el resto.“En donde está más cara está vacío y las otras están abarrotadas”, dijo.Explicó que son las empresas Oxxo Gas y Petrol las que sí están subsidiando el impuesto a las gasolinas, que es de 3.27 pesos por litro, por lo que en esas 24 estaciones los combustibles están más baratos.Ahí la Magna cuesta 12.44 pesos, mientras que en el resto de las 188 gasolineras locales el precio es de 15.71 pesos. En tanto en la Premium la diferencia es de 15.35 pesos contra 17.93, detalló.Carbajal Flores dijo que dichas empresas donde está la gasolina más barata tienen la capacidad financiera de hacerlo y en unas semanas o meses podrán solicitar la devolución de dicho estímulo fiscal que ahora están pagando para así poder ofrecer a los juarenses la gasolina a ese precio.Sin embargo para el resto de las empresas eso es imposible, pues “no podemos ni tenemos porqué pagar impuestos por adelantado, no sabemos cuánto se tardará su devolución, no se puede soportar eso”.El representante local de la Onexpo informó que líderes del organismo se reunieron ayer con Hacienda y Petróleos Mexicanos para abordar el tema del gasolinazo y que se esperan noticias en las próximas horas.La liberación de precios de las gasolinas entró en vigor el pasado 1 de enero. Desde entonces el precio normal de la Magna –de la valla fronteriza al kilómetro 20– en Juárez es de 15.71 pesos y con estímulo fiscal de 12.44 pesos, mientras que la Premium cuesta 17.93 y con estímulo 15.35 pesos.Dichos costos son entre 13.19 y 43 por ciento más altos que en la vecina ciudad de El Paso, Texas, donde los combustibles valen entre 10.99 y 12.02 pesos pese a hacer la conversión con el dólar caro.Édgar Ulsé Pérez, fue uno de los usuarios que prefirieron irse a cargar su combustible a El Paso ante los gasolinazos aquí. “Cruzo en la madrugada, cuando no hay nadie en los puentes, y voy a la gasolinera que esté más cercana para regresarme rápido”, dijo.A pesar de que los centros de cambiarios venden el dólar hasta en 21.60, Ulsé Pérez opina que la gasolina en Juárez tiene un precio excesivo, porque tan solo llenar un tanque de 60 litros aquí requiere 942.6 y en El Paso 659.96.Para Víctor Muñoz, quien tiene que cruzar varias veces a la semana por trabajo, antes era opción cargar gasolina por emergencia en los expendios juarenses, pero ahora busca administrar bien su combustible para no tener que comprarlo 50 por ciento más caro.Los juarenses que decidieron quedarse forman filas largas para cargar combustible a 12.44 y la Premium a 15.35, en las gasolineras que sí asumieron el estímulo fiscal por el IEPS.Estela González, por ejemplo, ha tratado de identificar los expendios pertenecientes a Oxxo Gas y Petrol para ahorrarse tres pesos por litro. (Con información de Abraham Rubio)

