Piden escuelas auxilio para el gas

Los directivos de diversos planteles realizan el llamado de apoyo a los padres de familia para que aporten la cuota voluntaria, ya que son los únicos ingresos que tienen para adquirir el gas para los calentones.En el preescolar Helen Adams Keller, colocaron una pizarra con la solicitud de pago. Martha Olivia Luna Pérez, directora del plantel, aseguró que son pocos los padres que pagan esta cuota y sin ese recurso no podrán encender los aparatos.De una población de 160 estudiantes, menos de la mitad de los tutores han efectuado el pago que se solicitó en agosto.Informó que hay dos grupos en el turno vespertino y ninguno de los padres ha realizado el pago.“Prendemos el calentón para todos porque son niños pequeños y no podemos tenerlos en el frío pero sería muy bueno que los padres de familia nos apoyaran”, expresó la directora.Dijo que con el aumento en los precios del gas Licuado de Petróleo, la compra será cada vez menor. “Nos enfrentamos a poco presupuesto y costos muy elevados”.Al iniciar este año se registró una alza en el gas LP, que pasó de 7.01 a 8.45 por litro. Debido a este incremento las autoridades de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) anunciaron un reajuste en la entrega de donaciones de este servicio a los planteles.“Estamos revisando qué impacto tendría en materia de Educación, en donde habrá que hacer acomodos en el presupuesto”, expresó Judith Soto Moreno, titular de la SED.Los recursos para ese rubro son limitados y deben ser racionales en el uso de gas para los calentones de las aulas.En 2016, ya en la administración estatal de Javier Corral Jurado, se efectuaron dos entregas de 150 mil pesos cada una para Ciudad Juárez, sin embargo la funcionaria no precisó la cantidad de planteles beneficiados.Destacó que la mayor cobertura se generó en los planteles de preescolar, en donde están los niños más pequeños de nivel básico.Respecto a la cobertura de calentadores en las instituciones educativas, mencionó que recibieron hace un par de días 200 aparatos y realizarán la entrega próximamente. (Maricela Morones / El Diario)

