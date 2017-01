Pide Cabada regresar a homologación con EP

El presidente municipal Armando Cabada Alvídrez estuvo este jueves en la Ciudad de México donde sostuvo una reunión con un funcionario de la Secretaría de Gobernación, cuyo nombre no dio a conocer, para solicitar la homologación de la gasolina con la vecina ciudad de El Paso, Texas.“Tomaron nota, recibieron mi planteamiento. Qué tanto éxito podamos tener, pues la verdad es que no hay garantía de eso, pero es importante para mí manifestar obviamente la inquietud de los juarenses”, declaró.Aseguró que en Gobernación se reconoció la tranquilidad con que la población de Juárez se ha manifestado contra el aumento de la gasolina.El senador y exgobernador Patricio Martínez García, pidió al gobernador Javier Corral Jurado, que asuma el liderazgo el la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de este lunes 9 de enero, con el fin de que Chihuahua lleve de nuevo la voz cantante en las propuestas que den solución al incremento de la gasolina que ha generado malestar social generalizado.El senador refirió que Chihuahua tiene solamente el 3.5 por ciento de la población nacional y el 12 por ciento del territorio nacional, pero el peso específico de estado por su actitud y unidad, es mucho mayor.A su vez, propuso la importación del combustible de Midland y Odessa, del estado de Texas. “Si los precios nacionales le resultan tan caros en un esquema de distribución, que se haga la importación de combustible en Midland y Odessa, comprar directamente la gasolina”.Lo primero, dijo, es rechazar el alza del cambio de precios hasta en tanto no se demuestre que corresponde a un esquema perfectamente respaldado en lo económico. “No es un asunto de opiniones ni adjetivos, es de números (...) este convenio es contrario a los intereses del estado, el convenio de coordinación fiscal”.Martínez recordó que el pacto federal en el que el Estado cede diversas facultades, no ha generado beneficios a los chihuahuenses porque el Gobierno federal recauda y se queda con gran parte de los recursos que se generan en el estado.“La condición que guarda el estado en los costos de educación es inconveniente, porque mientras se pagan extraordinarios, hay estados como Oaxaca que no paga un solo centavo por la educación, en su pecado lleva la penitencia (...) Si se está haciendo la liberación de los precios, lo hacen amarrado hacia arriba y hay tarifas crecientes”, dijo.El partido Movimiento Ciudadano se sumó a las acciones para iniciar amparos colectivos en contra del aumento al costo de la gasolina, tal y como lo anunció Morena en días pasados. Miguel Vallejo, diputado local por MC indicó que detrás de ese incremento hay complicidad del PRI, PAN y PRD.“Es bueno ver muestras de arrepentimiento del PRD y PAN que hoy proponen de manera no formal ante el Congreso de la Unión se modifique la Ley de Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), pues fueron ellos quienes aprobaron el famoso Pacto por México”, dijo. (A. Castañón / P. Mayorga / J. Armendáriz)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.