Salvan a guiador atrapado en auto

El trabajo coordinado y solidario entre los cuerpos de rescate facilitó el auxilio de un adulto mayor que quedó atrapado dentro de su automóvil que chocó al omitir un alto.“Va a estar bien, padre”, le decía con seguridad un bombero que tranquilizaba al estadounidense de 89 años que conducía un auto Nissan modelo 1998 con matrículas GVJ 5253 del estado de Texas.Frente a ellos el nieto observaba el esfuerzo que realizaban los agentes viales y bomberos por rescatar a su abuelo.La destreza y equipo de los rescatistas de Cruz Roja fue vital para salvar a Jesús Hernández, quien fue hospitalizado y quedó en calidad de detenido como probable responsable del accidente vial.El choque se registró ayer por la mañana en el cruce de la avenida Hermanos Escobar y calle Honduras de la colonia Hidalgo.Erick Omar Fierro Corona, de 21 años, conducía un auto Toyota Accord modelo 1997 sin matrículas y circulaba en sentido de poniente a oriente sobre la Hermanos Escobar y al llegar al cruce con Honduras lo impactó el auto Nissan.La unidad, conducida por el estadounidense Jesús Hernández, de 89 años, transitaba en sentido de sur a norte por la calle Honduras.El chofer omitió el alto y el otro conductor trató de esquivarlo pero no alcanzó a frenar.“Yo le pité muchas veces, pero el nieto me dice que al parecer el señor ya no oye”, dijo el afectado, quien presentó lesiones menores en el hombro izquierdo.A causa del encontronazo, el auto presentó daños severos en la puerta del lado del conductor, quien quedó atrapado.De inmediato llegaron agentes viales y elementos del Departamento de Bomberos que emplearon las “pinzas de la vida” para rescatar al guiador.Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron para apoyar la labor, al quedar sellada la puerta y obstaculizar el rescate del chofer.En forma coordinada los cuerpos de rescate trabajaron apresurados para auxiliar al ciudadano estadounidense y pocos minutos después lo lograron.El chofer fue trasladado a un hospital en calidad de detenido, mientras los oficiales se retiraron del lugar con la satisfacción del deber cumplido. Una grúa remolcó el auto sin puertas y el otro afectado se trasladó a Tránsito para continuar con los trámites correspondientes. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

