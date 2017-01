Equipo Indios no llega a Zacatecas

Debido a los bloqueos que prevalecen en diferentes partes del estado, el equipo Indios de Juárez no pudo llegar a Zacatecas para encarar su serie de hoy ante Barreteros, en la reanudación de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.Adir Bueno Aguilar, gerente general del club fronterizo, confirmó que el conjunto juarense se quedó en la ciudad de Chihuahua, de donde ya no pudo salir con rumbo a Zacatecas, y tampoco pudo regresar a Juárez.“El equipo salió a las 7:00 de la tarde del martes y hasta las 3:30 de la mañana del miércoles no pudo salir de Chihuahua. Ni por Parral, ni por Delicias”, comentó el directivo.Bueno Aguilar señaló que el conjunto teporaca regresó a un hotel en la ciudad de Chihuahua para que los jugadores durmieran lo que quedaba de noche, para luego intentar regresar a esta frontera.“Ya tuvimos comunicación telefónica con la Liga (LNBP) y le hicimos llegar el oficio que nos solicitó para que se reprograme la serie ante Barreteros”, dijo el dirigente.La tribu enfrentaría al cuadro zacatecano el jueves 5 y sábado 7 de enero, en actividad correspondiente a las jornadas 25 y 26, a partir de las 19:30 horas, en el gimnasio Marcelino González.El entrenador Helman Torres explicó que estuvieron en Sacramento más de cinco horas, en espera de que se abriera la carretera, y al no haber un avance decidieron pasar la noche más en la capital del estado.También informó que hoy el equipo entrenará, de 10:00 a 12:00, en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo de la capital del estado.El coach aseguró que los jugadores están tranquilos.• Jornada 27 de la Temporada 2016-2017 de la LNBP• Jueves 12 de enero• Indios de Juárez Vs. Garzas de Plata de Hidalgo• Gimnasio Josué ‘Neri’ Santos 8:00 de la noche

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.