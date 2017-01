‘Gobierno anterior autorizó cobro de $8’

El titular de Transporte Público, Víctor Estala Banda, dio a conocer que existe un contrato firmado por la administración pasada donde se permite a concesionarios de dos líneas cobrar peaje de ocho pesos como incentivo por la renovación de sus unidades.Mencionó que a partir de que tomó posesión de esta dependencia encontró unos convenios firmados por el exdirector general de Transporte con las líneas Interdependencias y Poniente Sur.“Había un proyecto en algún tiempo para motivar e incentivar la modernización, aquel concesionario que comprara unidades nuevas se le iba a permitir cobrar un pesos más”, dijo.Por lo que a las líneas antes mencionadas, se le tiene permitido cobrar por común acuerdo una tarifa mayor a la del resto de los camiones, solamente en las unidades de nueva adquisición, informó Estala Banda.Sin embargo, en septiembre del año pasado, el entonces jefe de la dependencia en Ciudad Juárez, Jesús Manuel García Reyes, informó que se había sancionado con 100 salarios mínimos a un concesionario de la Poniente-Sur porque cobraba ocho pesos por su servicio en una unidad nueva.También dijo que un decreto autorizado en diciembre de 2015 se autorizó elevar el monto del transporte urbano, sólo si se modernizaban todos los autobuses que integran una ruta, que en el caso de la Poniente-Sur, sólo habían sido renovadas 10 de las 38 unidades.Manuel García uno de los concesionarios de esta línea mencionó que el Gobierno del Estado había permitido este aumento pero que por cuestiones políticas y por la publicación de una información incorrecta por parte de García Reyes se vino abajo la situación.“Mandó a dos, tres achichincles que les dio mordida para irse a subir a los camiones y decir que eso no estaba permitido, todo eso nos mandó para abajo”, dijo.Mencionó que pese a contar con el permiso, son señalados por los ciudadanos como “abusones y rateros”.También comentó que al momento se encuentran con un futuro incierto, ya que nos saben si con la nueva ruta troncal del ViveBús que se prevé esté lista en dos años, vayan a eliminar su línea.Pese a la incertidumbre afirmó que van a renovar toda la flotilla de unidades, pero ya no con vehículos nuevos, “porque no nos alcanza”, dijo.Estala Banda también confirmó que hay unidades de dos empresarios con los que se tiene previsto que sean renovadas el siguiente mes.

