Dejan bloqueos pérdidas millonarias

Los bloqueos de carreteras en el estado, realizadas del lunes pasado hasta ayer como protesta por el gasolinazo, provocaron afectaciones por 29 millones de dólares a la industria maquiladora, además de 139 millones 577 mil dólares al comercio ‘de paso’ por mercancía varada.Tan sólo en esta frontera las pérdidas ascendieron hasta ayer a 14 millones 790 mil dólares, mientras que en la ciudad de Chihuahua reportaron daños por otros 14 millones 210 mil dólares, informaron las asociaciones de maquiladoras.Las cámaras empresariales indicaron que los comercios perdieron también millones de pesos en productos perecederos.Las principales carreteras de Chihuahua estuvieron bloqueadas desde el lunes como protesta de grupos de la sociedad civil y ciudadanos inconformes con el ‘gasolinazo’ aplicado por el Gobierno federal el pasado 1 de enero.Cristina Sánchez Chacón, presidenta de Index-Chihuahua, dijo que ante los bloqueos y protestas nueve maquiladoras tuvieron que parar por completo sus operaciones ante la falta de insumos y la imposibilidad de sacar su producción fuera de la entidad.En conferencia de prensa, dijo que las plantas manufactureras de exportación de Chihuahua podrían recibir exigencias de sus clientes de una indemnización de hasta 50 mil dólares por cada hora de afectación de sus procesos de producción, por incumplimiento en las entregas de insumos.En el evento estuvo acompañada de su homóloga de Index-Juárez, María Teresa Delgado, y directivos de unas 70 empresas maquiladoras, quienes demandaron a las autoridades que se garantice el libre tránsito y el estado de derecho para poder trabajar.Las representantes de este sector –que comprende 439 plantas en el estado y aporta el 43 por ciento del empleo formal de Chihuahua registrado ante el IMSS, con 354 mil trabajadores– dijeron que no están en contra de las manifestaciones, siempre y cuando no se afecte a terceros.El gerente de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Armando Prado Rojas, aseguró que los productos perecederos que estuvieron expuestos a la putrefacción o la pérdida de calidad generarán perdidas millonarias a las empresas, sin embargo no se definió una cifra preliminar.De acuerdo con el cálculos con datos oficiales del Inegi, Banxico y el SAT, las protestas generaron pérdidas aproximadas en las exportaciones no petroleras del estado de 139 millones 577 mil 004 dólares provenientes de municipios –ajenos a Juárez– que aportan 21.6 del monto total del estado.Es decir, diariamente se registraron 46 millones 525 mil 668 dólares en mermas ocasionadas por el freno de operaciones y la falta de los insumos necesarios para el sector industrial.Juárez, a pesar de que no tuvo obstrucciones en el tránsito, registró improductividad debido a que no llegaron insumos provenientes de otros estados o municipios.Alejandro González Figueroa, delegado estatal de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), informó que cerca de 2 mil 500 unidades de transporte quedaron varadas con mercancía que varía entre los 150 y 400 mil dólares del sector manufacturero, y alimentos que van de los 200 a los 420 millones de pesos.Dijo que los transportistas dejaron de ingresar 16 millones 700 mil dólares desde el lunes, debido al retraso en la entrega y los viajes que quedaron pendientes.La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Juárez manifestó que el Gobierno federal debe quitar medidas recaudatorias sobre las gasolinas con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), debido a que este factor fue el que más impactó en los ‘gasolinazos’.“Este es un problema en las finanzas públicas, pero el camino más fácil que tomó el Gobierno federal fue el incremento del IEPS. Coparmex considera importante buscar otras alternativas en lugar de castigar al consumidor”, dijo Edgar Lara, presidente del organismo.De acuerdo con el representante del organismo empresarial en Juárez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recaudará por concepto IEPS 75 mil millones más que el año anterior, es decir, se captarán 280 mil millones de pesos.Los expendedores tienen que pagar una cuota de 4.30 pesos del gravamen por cada litro de Magna, 4.73 por la Premium y 4.73 por el diésel.Las empresas que tienen la concesión “no tienen capacidad para hacer frente a ese esquema y genera falta de competitividad”, debido a que no todos pueden competir por el estímulo fiscal de Hacienda y esperar a deducir la cuota dentro de un mes o más.A su vez, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) se pronunció por armar una “revolución fiscal civilizada”, con la que se pueda exigir de una manera más contundente a la Federación que ofrezca un esquema de gasolina competitiva.Agregó que una posibilidad es declarar en ceros por al menos tres o cuatro meses, para causar una afectación al fisco sin caer en la ilegalidad. (A. Rubio / H. Barrientos, M. Quezada / M. Coronado / El Diario)

