Presiona Trump a automotrices; quiere renegociar el TLC

La presión de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, contra las armadoras automotrices es con el afán de lograr renegociar con México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó Víctor Yanar, especialista en comercio exterior del despacho fiscal BéndiksenLaw.El experto consideró que la presión que el magnate está ejerciendo contra la industria automotriz en el país es exagerada porque la productividad industrial de Estados Unidos no puede competir con la juarense, una ciudad manufacturera insuperable en costo y calidad.Esta semana Trump ha lanzado amenazas contra empresas del ramo automotriz: General Motors, Ford y Toyota. Los amagos son mayores aranceles o ‘un gran impuesto fronterizo’.El experto dijo que un factor que refuerza la teoría de la negociación del TLC, pero ahora por el lado mexicano, es el nombramiento de Luis Videgaray Caso como Secretario de Relaciones Exteriores (SRE).Yanar Ríos, catedrático en comercio exterior por más de 23 años en el ITESM en Ciudad Juárez, señaló que Videgaray Caso está muy relacionado con Donald Trump, y aunque la SRE no sea directamente la indicada para negociar el TLCAN, sí es obvio que lo que el presidente Enrique Peña Nieto busca es una conexión positiva con el primer mandatario electo de Estados Unidos.Señaló que aunque Videgaray Caso no es alguien que nos tenga que caer bien en la frontera, –ha manifestado posturas anti maquiladoras y además fue el que concretó el aumento del IVA– “necesitamos una comunicación muy cercana con Trump, y Videgaray, es una persona que estudió en Estados Unidos y tiene relaciones, antecedentes académicos en aquel país, cultura, manejo de idioma, y es más hábil que el presidente para eso, además es evidente que hay una relación entre Trump y él”, dijo.Trump primero advirtió esta semana a General Motors que si seguía fabricando el Cruze en México, aplicaría un “gran impuesto fronterizo”. Ese mismo día, Ford canceló una inversión de mil 600 millones de dólares en San Luis Potosí, en una planta donde haría varios modelos.Ayer la ofensiva fue a través de su cuenta de Twitter, @realDonaldTrump contra una nipona: “Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja, México donde hará los autos Corolla para el mercado de Estados Unidos: IMPOSIBLE! Que construya su planta en Estados Unidos o que pague un gran arancel”.El especialista en Comercio Exterior reiteró que con estos ataques a la industria automotriz, el presidente electo de Estados Unidos está buscando una mejor posición para exigir a México la renegociación de algunos sectores del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una de sus promesas de campaña.Víctor Yanar –quien tiene entre sus cuentas a la mayoría de las 10 manufactureras más grandes en la ciudad, incluyendo al mayor fabricante de electrodomésticos– afirmó que no debe haber pánico, pues la industria maquiladora existe desde mucho antes del TLCAN y tiene su propio fundamento legal en el Decreto IMMEX.Según afirmó, los cambios al tratado de libre comercio tendrían poco impacto sobre las plantas en Juárez, donde no se arman autos completos, sino partes que pueden seguirse exportando.También dijo que en Estados Unidos, el mundo de los negocios no lo rigen los políticos, sino los especialistas financieros. Por eso las empresas nunca van a perder de vista que la mano de obra y facilidades logísticas que ofrece Juárez no podrán ser sustituidas por estímulos del vecino país del norte, ni tampoco atemorizada por impuestos como el que propone Trump.“En cuanto las empresas hagan los cálculos se van a dar cuenta de que les sigue conviniendo mucho más producir en México, y si grava la importación de los autos, las primeras afectadas van a ser sus empresas”, indicó.“La manufactura no está casada con la política, sino con la eficiencia, con precios competitivos”, insistió.Aclaró que efectivamente el presidente tiene la facultad de imponer un arancel o cuota a los autos hechos en México, pero que es incosteable, porque aniquilaría a sus empresas, que tendrían que enfrentar a las competitivas empresas asiáticas, entre ellas Nissan, Toyota y Hyundai, entre otras.Dijo que entre sus clientes maquiladores automotrices sí se ha externado cierto temor, pero que esto en realidad no implica un gran riesgo para las operaciones asentadas en Juárez. (M. Coronado / El Diario)