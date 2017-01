Se quedan niños sin educadoras

Decenas de alumnos del preescolar Helen Adams Keller se quedaron sin educadoras luego de que dos maestras no regresaron del asueto decembrino y autoridades educativas no han enviado a sus reemplazos, denunciaron madres de familia.Se trata de 59 infantes del plantel ubicado en el fraccionamiento Villa Residencial del Real, al suroriente de la ciudad, que próximamente ingresarán a primaria.Martha Olivia Luna Pérez, directora de la institución, informó que a una de las educadoras se le terminó el contrato que le otorgó la Coordinación de Educación y la otra tiene incapacidad de gravidez.Aseguró que a pesar de la ausencia del personal se han logrado cubrir las necesidades de los alumnos.“Hay un problema grave de inasistencias, así que ahorita tenemos grupos de máximo 16 niños contando a los que no tienen maestra”, expresó la encargada de la institución.Informó que casi todos los días faltan hasta 10 niños por grupo, ya que la mayoría de los padres trabajan y se les hace tarde para llevarlos al plantel.“Tenemos un alto índice de inasistencia, me da gusto que haya padres que se preocupen por la educación de sus hijos y que están al pie del cañón”, expresó Luna Pérez.También relató que muchos se llevan a los niños en el transporte de la maquiladora y hacen el intercambio con la pareja, porque no tienen dónde dejarlos.“Aquí los menores llegan a las 9:30 de la mañana, o más tarde, y no podemos regresarlos porque entendemos que las mamás se desvelan”, refirió.Otra de la problemática a la que se han enfrentado en este regreso a clases es que decenas de infantes están varados junto con sus familias en Jiménez o en Torreón.Agregó que los padres les han llamado para avisar de la ausencia de los niños, ya que los camiones no han logrado llegar a Ciudad Juárez. “Todo los bloqueos de alguna manera les afectan a los padres y a nosotros porque estamos trabajando con muy poquitos niños”, indicó.Se solicitó la versión de las autoridades de la Subsecretaría de Educación y Deporte sobre la falta de docentes, sin embargo, no se otorgó información. (Maricela Morones)