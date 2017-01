Hombres rompen mitos en enfermería

En el lugar donde a diario pasa una buena parte del día no hay otra cosa qué hacer más que cuidar, afirma Luis Manuel Tena mientras una mujer pasa frente a él, transportada a bordo de una pequeña camilla hacia el otro lado de la habitación.Ahí, en ese sitio al que le entrega cada una de sus mañanas, siempre hay algo de qué ocuparse, muchas actividades qué iniciar y pocos minutos para dedicar al ocio, asegura el hombre, de pie junto a una caja llena de jeringas, gasas, vendas, alcohol, soluciones y medicamentos.Luis Manuel trabaja en el Hospital de la Mujer. Tiene 25 años y es enfermero, uno de los varones que poco a poco se abren paso en una profesión asignada tradicionalmente al sexo femenino.“Sucede que la historia marca mujeres, por eso es que existe el paradigma de que tienen que serlo”, explica el profesional. “Pero no, yo soy hombre y mis compañeros lo son. Es un campo que no está limitado en géneros. Ahora es habitual ver más egresados hombres de los que había antes”.Las estadísticas confirman la prevalencia del sexo femenino: 85 de cada 100 personas que se dedican a esta profesión son mujeres, indican datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que se publican en el marco de la fecha en que México celebra el Día de la Enfermera y el Enfermero, el 6 de enero.Por cada 100 que se desempeñan en esta ocupación, 43 son profesionales o especialistas, 31 tienen una formación como técnico y 26 como auxiliares.Datos cuantitativos de la misma fuente muestran que en Chihuahua, por cada mil habitantes, 4.2 consagran su vida a la enfermería, una cifra mayor que la media nacional que es de 3.9, pero todavía menor a la de entre cinco y seis que recomienda la Organización Panamericana de la Salud.“La profesión en sí podríamos decir que es propia del género femenino porque ellas fueron las que la iniciaron”, opina Julián Torres Ochoa, un enfermero de 44 años originario de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.Con 27 años de servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Juárez, Julián tiene una definición muy clara de lo que es un enfermero: la persona que se encarga de brindar cuidados a quienes padecen un determinado mal.Como él hay aquí más de mil 600 trabajadores asignados a las distintas unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales del Seguro Social, la mayoría mujeres.En el lugar donde trabaja Luis Manuel, los números hacen mucho más evidente que el campo lo dominan todavía ellas. De acuerdo con la jefatura de Enfermería del Hospital de la Mujer, de 303 empleados de este tipo, sólo 81 son varones.Sin embargo, sin importar su sexo, todos los que ejercen esta carrera tienen un importante encargo: en palabras de él, asistir en sus necesidades a quienes no pueden satisfacerlas por sí mismos debido al estado de salud en el que se encuentran.De ese modo son tareas cotidianas para ellos administrar medicamentos, líquidos y soluciones, como también revisar la presión arterial y proporcionar una serie de cuidados a quien, por ejemplo, tenga algún problema para respirar.“Este es un trabajo muy demandante que a la vez deja mucha gratificación. Al final del día te vas con una sonrisa por todo lo que pudiste hacer por tus pacientes. Una persona que quiera ser enfermero, primero tiene que querer hacerlo. Tiene que saber que su vocación está en cuidar a las personas y que su objetivo es hacer que se sientan mejor”, considera Luis Manuel. (Fernando Aguilar / El Diario)

