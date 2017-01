Viven entre basura y agua negra

Cargando

Entre agua de drenaje estancada, maleza y basura viven los vecinos del fraccionamiento Villa Residencial del Real. Idalia Porras asegura que las condiciones de la zona han empeorado desde hace cuatro años.Ella lamenta el olvido que se ha generado de parte de las autoridades hacia esa área. El único parque de la colonia está cubierto por agua sucia.El espacio recreativo está ubicado en el cruce de las calles Cañón de Urique y Cañón de Cerocahui. Relata que de un día para otro fueron robados los columpios, las bases de los sube y baja, además de los resbaladeros.“Es triste vivir así, ni los niños pueden salir a jugar porque nos da miedo que se caigan en las lagunas”, expresó la mujer.Durante la época de lluvia el sistema de drenaje se satura y el agua con desechos comienza a salir por las alcantarillas, días después se acumula en el parque.“Esa agua que está ahí, está como desde hace tres meses que hubo un aguacero fuerte, ya está toda lamosa y nadie se acerca a ayudarnos a limpiar”, expresó.Una plancha de cemento que hace varios años era utilizada para jugar futbol rápido, ahora se encuentra cubierta de agua acompañada con lama.“Era el único espacio que tenían los niños para jugar, ahora que andamos aquí estamos al pendiente de que no se vayan a meter porque hay otros chiquillos que se meten a nadar así como está de sucia el agua”, comentó.Porras es una de las tantas vendedoras de artículos de segunda mano que oferta su mercancía en la banqueta del parque; cada vez que se coloca en la zona debe de pagar 15 pesos a la líder del mercado.“Supuestamente dice que nos cobra eso para limpiar el parque pero tiene años así, no vemos que le hagan algo”, manifestó la vendedora.Originalmente el lugar tenía un par de baños pero les robaron los escusados, el cableado eléctrico y todo el material que se podía vender.“Como quien dice estamos olvidados de Dios, aquí hay muchos asaltos y muy de vez en cuando hay patrullas aquí”, dijo.Las banquetas de las calles están ocupadas por escombro y basura que la gente de manera clandestina abandona.Debido a la humedad de la zona, algunas calles han comenzado a registrar hundimientos, los cimientos de las viviendas se observan cuarteados y el jardín de niños Helen Adams Keller tiene dos salones con cuarteaduras en los pisos.“Las casas tienen aberturas en las paredes, las bardas se empiezan a hundir porque aquí es fango y no tiene buenas bases”, dijo la mujer.

