Renuncia ex director operativo de la Municipal

El comandante Jesús Antonio Reyes Ramírez presentó ayer su renuncia voluntaria ante el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Sergio Almaraz el cual la aceptó, dio a conocer el vocero de la institución, Arturo Sandoval Figón.“Al mando policiaco se le reconoce y agradece su labor dentro de la Secretaría; él manifestó asuntos personales qué realizar por lo que presentó su renuncia y le fue aceptada”, precisó el portavoz.Con 11 años de carrera policial, el licenciado en Derecho y maestría en Criminología, Criminalística e Investigación, Jesús Antonio Reyes Ramírez dijo a El Diario que presentó su renuncia a la SSPM por así convenir a sus intereses, ya que aspira a un doctorado.“La policía es y será mi pasión; yo no he dejado de prepararme todo este tiempo, como policía concluí mi licenciatura y luego mi maestría y quiero seguir estudiando. Yo le deseo lo mejor al secretario en funciones y al nuevo director de Policía porque me interesa mi ciudad en paz porque aquí vivo con mis seres queridos”, dijo Reyes Ramírez.El exjefe policiaco fue acusado públicamente por Julián Leyzaola Pérez como el supuesto autor intelectual del atentado que sufrió el 8 de mayo de 2015, sin embargo, este señalamiento no fue formalizado por el militar retirado ante el Ministerio Público, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).Durante el tiempo que estuvo al frente de la corporación Reyes Ramírez dijo haber estado siempre en disposición de declarar, pero nunca fue requerido por la representación social.“Yo no me opongo a que me investiguen, la corporación que tenga que investigarme que lo haga, que me busquen una relación con los atacantes, no va a haber nada”, dijo en una pasada entrevista el exjefe policiaco.