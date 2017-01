Gastarán juarenses 3 mil 900 mdp anuales más por alza de gasolina

La diferencia de precio entre la gasolina de Juárez y la de El Paso implica un gasto adicional de 3 mil 900 millones de pesos si todos los juarenses se quedan a comprarla aquí, o la fuga de más de 4 mil 600 millones de pesos anuales por los que se irán a cargar combustible a El Paso, indica un análisis realizado por el Colegio de Contadores de Ciudad JuárezSegún los datos del organismo, ambas cifras –el gasto adicional o la fuga de dinero– pueden comprarse con los 4 mil millones de pesos que el Municipio de Juárez tiene proyectados como presupuesto para el 2017 y traerán como consecuencia una recesión para la economía local.El presidente del organismo, Sergio Arturo Parra Tapia, dijo que ambos datos serán parte crucial de una ponencia que se armará el próximo lunes en una reunión convocada por el Consejo Coordinador Empresarial, en donde participarán legisladores federales, así como funcionarios estatales y municipales.La ponencia se realizará para tener elementos con los que se pueda exigir a la autoridad federal un esquema de real homologación de precios con El Paso, ya sea ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía, o el propio presidente Enrique Peña Nieto.Parra Tapia, quien participó hace quince años en las negociaciones que dieron base al primer esquema de homologación del precio del hidrocarburo, dijo que Juárez debe centrarse en demostrarle al Gobierno federal que si no iguala el costo con El Paso, eso significa la fuga de una gran cantidad de dinero que implica una recesión económica.Hace 15 años, indicó Parra Tapia, antes de la homologación, en la ciudad se vendían 28 millones de litros de gasolina Magna por mes. Cuando el precio se homologó, las ventas del combustible se elevaron a 65 millones de litros.Explicó que actualmente la gasolina en El Paso oscila entre los 10.50 y los 11 pesos el litro.“Si el Gobierno insiste en dejar el precio de Juárez 5 pesos por encima del que tiene El Paso, lo más seguro es que otra vez la gente de Juárez se vaya a cargar del otro lado de la frontera, y perdamos las ventas de esos 37 millones de litros”, dijo Parra Tapia.Si los juarenses se van a cargar esos 37 millones de litros, significan una fuga de 4 mil 662 millones de pesos anuales, explicó.Si en lugar de irse, se quedaran a comprar el combustible caro en Juárez, tendrían que pagar un sobreprecio de 3 mil 600 millones de pesos, que también sería una fuga, pues la gasolina no se produce aquí.La gran mayoría de esos 3 mil 600 millones irían a parar a las manos del gobierno en forma de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios y otra parte en Impuesto al Valor Agregado.Parra Tapia indica que la cifra no es precisa porque la composición del precio del combustible, es decir, la proporción exacta del IEPS, y el valor exacto del líquido inflamable es un secreto que sólo los transportistas podrían decodificar, pues a ninguna otra empresa se lo desglosan en sus facturas.El presidente del Colegio de Contadores indicó que de momento no tienen agenda con funcionarios federales aún, pero es algo en lo que ya trabajan autoridades y organismos empresariales.

