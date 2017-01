Dan 23 años a policías por matar a tarahumara

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) Josué Cerecedo Mondragón y Héctor José Holguín Aragón, encontrados culpables de asesinar al tarahumara Carlos Efraín Jaris Cruz, ayer fueron sentenciados a 23 años de cárcel.De esa penalidad, 14 años corresponden al delito de homicidio simple; tres años y tres meses por el ilícito de abuso de autoridad y cinco años nueve meses por el hecho de que eran agentes en servicio al momento en que incurrieron en la conducta delictiva el 5 de julio del 2015.El Tribunal de Enjuiciamiento aplicó esta última sanción a pesar de que el delito de homicidio quedó probado solo como simple y no calificado. Las juezas determinaron emplear el Artículo 32 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en el que se establece que en los ilícitos cometidos por miembros de corporaciones policíacas se debe imponer la pena que corresponda para cada delito y puede aumentarse el castigo de una a dos terceras partes si se trata de homicidio y otros comportamientos ilegales. En este caso, el Tribunal calculó la tercera parte de cada delito y sumó las penas.Además se les sentenció a pagar 350 mil pesos como reparación del daño a favor de la viuda de Jaris, cuatro mil 990 pesos de gastos funerarios así como una multa de 21 mil 030 pesos.Por unanimidad el pasado 23 de diciembre, el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por las juezas Elizabeth Villalobos Loya, Emma Terán Murillo y Catalina Ruiz Pacheco emitió el fallo condenatorio y ayer dieron lectura a la sentencia en la que señalaron la pena impuesta a los ahora exagentes municipales.Después de valorar las pruebas, el Tribunal consideró que el hecho probado es que aproximadamente a las 07:40 horas del 5 de julio del 2015 Cerecedo Mondragón y Holguín Aragón a bordo de la unidad 442 de la SSPM arribaron al asentamiento de la comunidad rarámuri, y del exterior del comedor comunitario ubicado Creel y San Juanito se llevaron a Carlos Efraín al encontrarlo dormido.Los elementos subieron a Carlos Efraín –conocido en su comunidad como Ramiro– y se lo llevaron. Aproximadamente tres horas después, en una brecha del mirador Navojoa ubicado en la intersección del Periférico Camino Real y calle Navojoa, el rarámuri fue localizado sin vida.“El cuerpo presentaba múltiples lesiones que le infligieron los acusados, entre ellas laceración de arteria hepática izquierda. Lo que tuvo como consecuencia que la víctima perdiera la vida a causa de un shock hipovolémico”, leyó la juez Catalina Ruiz Pacheco.Agregó que “de la prueba recibida se desprende que la muerte de la víctima se produjo tiempo después de que fue subido a la unidad policiaca que tripulaban Cerecedo y Holguín quienes con ello incumplieron la obligación de su cargo de presentarlo ante la autoridad competente”.El Tribunal indicó que juzgó con perspectiva de género porque se tomó en cuenta que la víctima pertenecía a un grupo étnico y se escuchó a testigos que declararon en su lengua. Las juezas también concluyeron que no se aportaron pruebas para concluir que se trató de un crimen de odio racial ni de una ejecución extrajudicial como lo planteó la abogada de la organización Paso del Norte, Marisela Vázquez Sánchez, quien argumentó que estaban frente a una ejecución extrajudicial motivada por racismo y discriminación.Por su parte, los abogados defensores señalaron que la pena es irracional y desproporcionada pues los elementos son primodelincuentes y las penas impuestas son por encima de la mínima y la media e indicaron que interpondrán el recurso de casación.Los sentenciados no estuvieron presentes en la diligencia que se prolongó por más de tres horas, solicitaron ser regresados al Cereso 3 de Ciudad Juárez. Sólo algunos de sus familiares y reporteros de diferentes medios de comunicación escucharon la sentencia. (Blanca Carmona / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.