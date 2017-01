Pide Cabada renuncia a director de IMIP

El director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Vicente López Urueta, será removido de su cargo, luego de que trascendió que el alcalde, Armando Cabada Alvídrez le solicitó su renuncia.De manera extraoficial se informó que el Consejo Deliberativo del organismo se reunirá mañana y ahí López presentará su renuncia, aunque todavía no se sabe quién lo suplirá.López Urueta asumió la dirección del IMIP desde abril del 2012, al mismo tiempo que ocupaba la Dirección de Desarrollo Urbano, en el trienio 2010-2013 del exalcalde Héctor Murguía Lardizábal.Su antecesora Rosario Díaz, dirigió el instituto durante seis años.En marzo del 2015 López fue reelecto por tres años más por el Consejo Deliberativo del organismo descentralizado.Vicente López fue el único candidato propuesto por cada uno de los sectores del Consejo Deliberativo, integrado por consejeros ciudadanos, regidores y del entonces presidente municipal Enrique Serrano Escobar.El Consejo está integrado por 20 elementos, de los cuales 11 tienen voz y voto; seis consejeros ciudadanos, tres regidores, el presidente municipal y el director del IMIP.“Hace tres años, tenía yo la incertidumbre de lo que me esperaba en el IMIP, sin embargo sólo he recibido un trato excelente de mis compañeros y de las administraciones municipales y del consejo deliberativo, por lo que me entusiasma mucho continuar”, declaró entonces López Urueta.Pese a que el Instituto de Investigación y Planeación atraviesa cada año por una crisis económica y se queda sin dinero en diciembre para pagar salarios y prestaciones, el año pasado sólo le autorizaron 15 millones de pesos de presupuesto. (Araly Castañón)

