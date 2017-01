Requiere 70 donadores para salvar su vida

Requisitos para donar sangre

Si desea donar

• Acuda al IMSS de Ramón Rayón y Durango

• Debe estar antes de las 6 de la mañana o de la 1 de la tarde

• También puede llamar para programar cita al (656) 649-7200

• Informe que es donante para María del Rosario Reyna Ruiz, cama 2 de cuidados intensivos

El 28 de diciembre, Valentín y María del Rosario llegaron por primera vez a Ciudad Juárez. Como chofer foráneo, él transportaba mercancías desde lejos en un camión de carga; ella, para despejarse del agitado ritmo de la Ciudad de México, lo acompañó.Sin embargo, lo que debía ser un viaje laboral aprovechado para respirar nuevos aires se convirtió en una desgracia: ese día, un conductor atropelló a la esposa de Valentín y la envió al área de cuidados intensivos con profundas lesiones y hemorragias que la hacen requerir mucha sangre.Desde entonces, el hombre sólo aguarda. Solitario, afuera del Hospital General Regional (HGR) 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se sienta en la banqueta de la calle a la espera de recibir noticias favorables o adversas, sobre el estado de salud de la mujer de 28 años.Valentín cumplió ayer una semana varado en esta ciudad, sin recursos suficientes y, peor aún, sin saber cuándo será posible llevarse a su esposa a la capital mexicana, donde su hija, que también fue embestida en el mismo accidente, reposa ya fuera de peligro.De los 70 donadores que requiere sólo han acudido 16, estima cabizbajo, pero consciente de que no debe dejarse llevar por las emociones, pues tiene que continuar buscando en todas partes la sangre que tanto hace falta para su mujer.“Veníamos a descargar un pedido para S-Mart, pero pasó todo esto”, lamenta el hombre. “Veníamos a eso y a estarnos unos días en Juárez, a visitar, pero todo se complicó. Me las traje de vacaciones y todo se complicó. No pude descargar por estar aquí con mi esposa”.Valentín duerme en la casa de un hombre que sin conocerlo accedió a prestársela tras conocer el viacrucis que enfrenta. La vivienda se halla a espaldas de la Central de Abastos, lo que supone para él algunas dificultades para llegar al HGR 66.Pese a ello, cuenta que procura llegar temprano al hospital para quedarse ahí hasta que den las 11 de la mañana, hora de la primera visita, que dura dos horas.Después regresa a las 5 de la tarde y se vuelve a ir a las 7. Incluso a veces prefiere pernoctar en el Seguro Social para estar al pendiente de su esposa.Sobre este caso, el área de Trabajo Social del HGR 66 informó que quienes deseen contribuir con sangre de cualquier tipo pueden visitar el hospital unos minutos antes de las 6 de la mañana o de la 1 de la tarde, aunque también pueden llamar para calendarizar una cita al teléfono (656) 649-7200.Estas instalaciones médicas se encuentran entre las calles Ramón Rayón y Durango, en el suroriente de la ciudad.Al acudir, pidió Valentín, los voluntarios deben informar que se presentan para donar para María del Rosario Reyna Ruiz, quien convalece en la cama 2 del área de cuidados intensivos.“Es muy desgastante estar aquí”, expone el esposo de la mujer. “Sí necesitamos mucho apoyo para la sangre. Me comenta el médico que toda su sangre que tenía ya se le volvió a cambiar. Es nueva la que tiene, por la misma hemorragia que tenía”. (Fernando Aguilar / El Diario)• Ser mayor de 18 años• Pesar mínimo 50 Kg.• En general tener buena salud• Presentar una identificación oficial con fotografía• Personas sin tos, gripe, dolores de cabeza o de estómago• No padecer o haber padecido, epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, sida o enfermedades severas del corazón• No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas• No haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses• No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en el último año• No haber sido vacunado contra hepatitis o rabia en el último año• En ayuno mínimo de 4 horas