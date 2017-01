Buscan ajustar a ley el reglamento de estacionamientos

El Municipio analiza armonizar la reforma a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua con el Reglamento local para la Operación de los Estacionamientos Públicos y Privados a fin de que los estacionamientos en centros comerciales sigan gratis, dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.El 20 de diciembre del año pasado el Congreso del Estado reformó el artículo 10 de esa ley, y en el estatuto se establece que la construcción y operación de los estacionamientos en tiendas departamentales y centros comerciales debe ofrecerse de manera gratuita.El secretario del Ayuntamiento agregó que con esta reforma es probable que los empresarios también se amparen contra el Reglamento estatal.“A nosotros como Municipio este tema nos da un respiro y nos da la oportunidad de replantear nuestra postura legal y ver la manera de cómo podemos complementar esta decisión del Congreso con la reglamentación local, buscar la manera de armonizarla, recomponer lo que se haya hecho mal en el Reglamento anterior y buscar la manera de que el no pago sea definitivo”, mencionó.Dijo que los procesos pendientes siguen su curso normal, y estimó que en unas semanas se resolverán.En octubre pasado 20 centros comerciales obtuvieron protección de la justicia para poder reanudar el cobro de estacionamiento, pero el Municipio interpuso recursos de revisión ante un tribunal colegiado, y aún no se ha recibido notificación de esos casos, aseguró Rentería.Mientras se resuelven los comercios no pueden cobrar a sus clientes. (Araly Castañón)

