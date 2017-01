Niño de 13 años encara la falta de atención médica

La falta de diagnóstico y de cobertura del Seguro Popular mantienen en la desesperación a Adela González, madre de Brayan Arturo Anchondo, de 13 años, quien presuntamente padece un aneurisma cerebral.La mujer narra que los intensos dolores de cabeza que padecía Brayan lo llevaron al Hospital Infantil de Especialidades desde el pasado 19 de diciembre pero hasta el momento no han recibido un diagnóstico exacto. El único neurocirujano pediatra del nosocomio está de vacaciones.Le mencionaron que probablemente será trasladado a la ciudad de Monterrey para someterlo a una operación, ya que dicho hospital no cuenta con los aparatos adecuados.“Me explicaron que le tienen que poner una tipo malla en una de las venas de la cabeza y aquí no se puede hacer eso. Si me mandan a Monterrey todo lo tendríamos que poner nosotros y la verdad no contamos con el dinero”, expuso la madre del menor.Dijo que han tenido que cubrir varios estudios cerebrales y el medicamento, que suman más de cuatro mil pesos. Además de un adeudo en el hospital superior a los 15 mil pesos.La portavoz de la Secretaría de Salud en Ciudad Juárez, Linda Sepúlveda, confirmó que la enfermedad de Brayan es una de las que no tiene cobertura por la póliza del Seguro Popular.“Ellos tienen que solventar los gastos, de los estudios y del posible traslado a Monterrey”, refirió la vocera.La madre afirma sentirse desesperada por la falta de diagnóstico, requiere qué el neurocirujano los revise y les aclare lo que harán para combatir la enfermedad.“Los otros doctores le mandan las fotografías de los estudios y él dice que otra cosas deben hacerle pero personalmente no lo ha visto y pues no puede dar algo acertado así”, comentó.Antes de la enfermedad de Brayan su familia se dedicaba al comercio pero no estaban dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a eso optaron por atenderlo a través del Seguro Popular.Ella relata que tiene todo el apoyo de su familia, ya que tiene otros dos hijos. “Una tía los está cuidando y varios familiares nos están ayudando”, expresó.El padre de Brayan dejó el negocio familiar de lado y comenzó a trabajar en una empresa maquiladora para darse de alta en el Seguro y buscar la cobertura médica para su hijo.“Ya queremos que nos digan qué tenemos que hacer. Queremos trasladarlo al IMSS pero primero nos deben dar el diagnóstico aquí (en el Hospital Infantil)”, expresó la mujer. (Maricela Morones / El Diario)