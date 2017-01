Cobra Estado 150 pesos por tarjeta de circulación

Apartir de este año, la expedición de la tarjeta de circulación es un derecho más incluido en la Ley de Ingresos 2017 de Gobierno del Estado, con un costo de 150 pesos por vehículo que se cobra en la revalidación vehicular.Dicha ley fue elaborada por la Secretaría de Hacienda estatal, luego validada por Congreso del Estado y finalmente publicada en el Periódico Oficial del Estado el sábado 31 de diciembre pasado, con lo cual adquirió su carácter de obligatoria.En la página 36 del Anexo, donde aparece la “Tarifa para el Cobro de Derechos para el Ejercicio Fiscal 2017”, se incluye el concepto “Expedición de Tarjeta de Circulación” con un cobro de 150 pesos.En una revisión a la Ley de Ingresos del 2016, se advierte que no existe dicho concepto, solamente la “Expedición de duplicado de Tarjeta de Circulación” que tenía un precio de 122.24 pesos.Esto permite advertir que se trata de un cobro nuevo.Sergio Nevárez Rodríguez, titular de Recaudación de Rentas, confirmó lo anterior y dejo desconocer a qué se debe este nuevo concepto, pues estas oficinas sólo aplican los cobros que les indican y no reciben información.Este nuevo gravamen fue dispuesto por la Secretaría de Hacienda estatal, agregó.Sergio Nevárez informó que la afluencia de guiadores que acuden a pagar la revalidación matricular de sus vehículos es apenas 25 por ciento mayor que el promedio que hubo en diciembre.La afluencia promedio era de 2 mil personas diarias en los seis módulos de Recaudación de Rentas, de modo que ahora subió apenas unas 500 personas, es decir, menos de 100 por oficina, expresó.“No es obviamente lo que esperábamos, nosotros mínimo esperábamos un 100 por ciento más de afluencia”, dijo. “Creemos que es porque no se han activado las escuelas y mucha gente no puede dejar a la familia sola en casa”, agregó.Lo anterior hace creer que será del próximo lunes en adelante cuando acudirá la afluencia total a pagar, informó.La gran mayoría de los guiadores considera que la revalidación matricular de sus vehículos “es muy cara”, toda vez que el año pasado les costó 900 pesos y ahora tienen que desembolsar mil 231.Los automovilistas pagan mil pesos de Derecho de Control Vehicular que es un cobro nuevo, 150 por expedición de tarjeta de circulación que también es un cobro nuevo, 46 de Impuesto Universitario y 35 de contribución a la Cruz Roja Mexicana, lo que hace un total de mil 231 pesos por vehículo.Estefanía Salgado acudió ayer a pagar la revalidación matricular de su camioneta Dodge Grand Caravan de año modelo 2001.“Es carísimo, de hecho yo pensé que eran menos de mil pesos lo que me iban a cobrar”, agregó.Informó que el año pasado pagó solamente 900 pesos y ahora le cobraron más de mil 200 pesos, es decir, le aplicaron un aumento superior a 33 por ciento.“Sí se fue muy alto, la verdad”, expresó. Nelson Pereda dijo que “es caro, demasiado caro y más si sacas las placas, son 600 pesos más, pero el replaqueo es opcional”.Este precio “no es justo, hemos pagado menos, pero (Javier) Corral quiere sacar dinero de donde sea”, agregó.Miguel Reyes pagó los mil 231 pesos por su automóvil Chevrolet 1998 y al salir solicitó “que bajen el precio” del trámite porque es muy elevado.“Está muy caro para ser un carro tan antiguo” y, de hecho, “tuvimos que ahorrar” para poder hacer dicho pago, expresó.Juan Arturo Galván dijo que se armó de valor y acudió ayer a regularizar los adeudos de su automóvil, un Accura de año modelo 1999 y pagó todo lo que le pidieron.Como tenía adeudos de 2004 y 2005, tuvo que cubrir un total de 6 mil 258 pesos, y eso que obtuvo un descuento de 2 mil pesos, agregó.“Y todo por un papelito”, expresó. “Eso es todo lo que dan”.• Guiadores son recibidos en la entrada de Recaudación de Rentas.• Su documentación es revisada (licencia de conducir vigente y comprobante de domicilio en original y copia).• Reciben un número para que pasen a pagar a las cajas.• En caso de tener adeudos, deben dirigirse a un módulo que está en el exterior junto a las sillas y que tiene la leyenda “Información”.• Allí les dan un estado de cuenta, les otorgan un descuento, les preguntan si van a pagar y, si la respuesta es afirmativa, les dan otro formato y luego pasan a las cajas a pagar.• Al tramitar la revalidación, los guiadores reciben su tarjeta de circulación nueva y su recibo.• Las placas son opcionales; su costo es de 600 pesos.• En caso de usar algún medio de pago alterno, sólo se necesita el número de placas. (Horacio Carrasco)

