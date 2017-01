Regresan a clases sin incidentes

La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) registró un saldo blanco durante el regreso a clases de nivel básico y dio a conocer que no hubo ningún percance vial en la ciudad durante la afluencia de automovilistas que llevaban a sus hijos a la escuela.El patrullaje fue reforzado para evitar congestionamientos viales en el exterior de algunas instituciones educativas y en las vialidades de mayor afluencia vehicular, a fin de evitar incidentes debido al incremento de vehículos en las calles, refiere el boletín de prensa.La Dirección de Tránsito solicita a los padres de familia tomar en cuenta algunas recomendaciones, como salir con tiempo de casa y agilizar el descenso de los menores de los vehículos, así como no estacionarse en doble o triple fila ya que dicha acción entorpece la fluidez del tránsito vehicular, lo cual genera caos y descontento en el resto de los padres de familia.Es importante que dichas recomendaciones sean aplicadas tanto a la hora de entrar a clases, como cuando pasan por ellos a la hora de salida. Con esto, se evitarán retrasos en los tiempos de traslado, indica el comunicado.El operativo de sobre vigilancia vial se activó con el objetivo de dar mayor seguridad a los alumnos que retoman sus clases luego de las vacaciones.• Salir con tiempo de casa• Conducir a velocidad permitida• No estacionarse en doble fila• Agilizar el ascenso y descenso

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.