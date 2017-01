Protesta en silencio para ver a su hijo

José Omar Valtierra Gallegos se plantó afuera de los Juzgados Civiles y Familiares para protestar de forma silenciosa porque en dos años y medio no ha podido ver a su hijo, quien se encuentra bajo la tutela de su madre.Argumenta que luego de una denuncia interpuesta por su expareja y de un año del proceso en curso, la juez Quinto del Distrito Bravos, Ana Laura Domínguez Rodríguez, le otorgó el derecho de Convivencias hace un año y medio, de lo que comenta “sólo tengo el papel”.Mencionó que esta orden no ha sido ejecutada, ni ha habido sanción alguna para la madre, que no ha permitido que José Omar vea a “Pepito”, como él lo llama.“No soy cajero”, dice al mencionar que no es justo que mientras él paga una pensión a la madre del menor no puede verlo.“En esta nueva reforma, cuando una persona no da pensión alimenticia lo hacen retroactivo, mi pregunta es ¿cómo me van a hacer retroactivo los años que no he visto a mi hijo?, dijo.Además de esta situación comenta que su exesposa utilizó testigos falsos y mintió durante las audiencias, por lo que José Omar interpuso una demanda penal en contra de estas figuras y menciona que la carpeta lleva detenida un año y medio.“Como hombres también somos capaces de educar”, afirmó.En primera instancia la juez le había otorgado el derecho a convivir bajo supervisión para observar la reacción del niño.Dijo que después de esto la magistrado permitió la convivencia sin supervisión, pero hasta el momento no ha logrado concretarse la orden.“No me lo prestan, me echan municipales, yo vine con la juez y le dije que no me prestan al niño, he ido con actuarios del juzgados a ver al niño, existen tres sanciones y no se ha hecho nada”, ¿cómo le puedo hacer, qué más puedo esperar, cuánto tiempo más?”, indicó.Mientras tanto considera que su figura paterna se desdibuja en la memoria de su hijo con el paso del tiempo. (Alicia Fernández / El Diario)