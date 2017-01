Empezó el año y no llegó pago para empleados de Cobach

Los maestros, personal administrativo y de apoyo en los Colegios de Bachilleres en la zona norte afirman que la dirección general del organismo ha incumplido con el pago de la gratificación navideña y demás prestaciones.De manera anónima algunos profesores aseguraron que también falta el pago de bonos por puntualidad, días económicos no disfrutados, asistencia y eficiencia.Enfatizó que las autoridades de Cobach se habían comprometido a saldar los adeudos antes del 31 de diciembre del año pasado pero indicaron que no se cumplió.“El 13 de diciembre Teresa Ortuño quedó muy formalmente que nos iban a pagar en tiempo y forma y claro que eso no pasó”, comentaron los inconformes.Ante los señalamientos Eduardo Limón Alonso, coordinador de Bachilleres en la zona norte del estado, dijo que hay un compromiso de saldar los adeudos lo más pronto posible pero explicó que el organismo educativo se enfrenta con una serie de irregularidades económicas y administrativas que fueron dejadas por la pasada administración.El bono consta de 2 mil 700 pesos más 16 días de salarios, refirió que la cantidad es variable con base al sueldo de cada trabajador.En la zona norte contabilizan 4 mil empleados, entre docentes y administrativos en 12 planteles de la zona. Actualmente la coordinación trabaja para saldar la segunda parte del aguinaldo de los empleados.“Se les ha pagado el retroactivo que se debía desde enero de 2016. El compromiso es cumplir, la situación financiera de Bachilleres está complicada”, informó.Destacó que el principal problema al que se enfrenta las finanzas de Cobach se deben a 140 grupos que se pusieron en marcha durante la administración pasada y no son cubiertos por fondos federales.“Los gastos de esos nuevos grupos los está absorbiendo el estado y es ahí cuando se genera un desajuste económico”, expuso.Hasta el momento no se ha determinado el monto exacto de deuda a los empleados de los planteles escolares. (Maricela Morones)

