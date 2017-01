Rinde Cabada informe a 82 días de Gobierno

A 82 días de su Gobierno, el alcalde, Armando Cabada Alvídrez, presentó ayer un informe de las acciones realizadas en este período en las dependencias municipales.Aseguró que en todas las direcciones se han encontrado áreas de oportunidad que anteriormente no se trabajaban.“Simple y sencillamente por pereza o por flojera o no sé yo por qué, por irresponsabilidad no lo hacían, no les interesaba su trabajo, a nosotros sí nos interesa hacer las cosas bien y hacerlas a la primera”, declaró.Destacó la innovación en las audiencias públicas que ahora se hacen a través de medios electrónicos, así como la transmisión en vivo de las sesiones de Cabildo.Dijo que se ha atendido el 82 por ciento de las demandas ciudadanas que se han recibido en diferentes foros, se aprobó el Presupuesto Participativo, y se recuperaron casi 100 millones de pesos de fondos de federales para obras.Se taparon 5 mil baches, se entregaron 2 mil becas escolares y se ha beneficiado a más de 40 mil personas con las acciones de destilichadero, antigraffiti y aseo y regeneración urbana.Además se instalaron 207 luminarias y 65 arbotantes, y la Dirección de Asentamientos Humanos ha regularizado mil 500 terrenos.La Dirección de Desarrollo Urbano realizó 98 intervenciones, de las cuales en la mayoría se pararon trabajos de construcción porque estaban irregulares, es decir no contaban con documentación, señaló Cabada.En Seguridad Pública, en 82 días hubo 10 veces más intervenciones que en el último trimestre de la administración anterior.• Apertura de sesiones de Cabildo• Presupuesto Participativo• Audiencias públicas a través de medios electrónicos• Recuperación de casi 100 mdp federales para obras• Entrega de 2 mil becas escolares

