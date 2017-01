‘Cabañuelas’, una tradición que sigue viva

Con la llegada del 2017 también comenzó la creencia de las cabañuelas, durante las cuales, según la tradición, el clima de los primeros 12 días definirá las condiciones climatológicas del resto del año. Un día representa un mes.Para decenas de fronterizos éste es el mejor método para predecir el clima del nuevo año. Rafael Contreras es uno de ellos y tiene mayor confianza en estas predicciones que surgieron de culturas indígenas que existían hace miles de años.“El primer día del año es enero, el segundo es febrero y así continuamente. Todavía hay mucha gente que utiliza la técnica, sobre todo en los pueblos o donde no hay mucho acceso a las tecnologías”, indicó.Dijo que debido a los nuevos comportamientos climáticos hay múltiples variaciones en las predicciones.Por ejemplo, ayer durante el transcurso del día se presentaron diversas circunstancias de clima, desde viento, lluvia y hasta granizo en diversas partes de la ciudad.“Yo en lo personal prefiero basarme en el método que nos enseñó mi abuela que hacerle caso a los pronósticos de la televisión”, explicó.Aunque dice que es una cuestión un tanto contradictoria. “Hay meses como julio o agosto que son muy calurosos y obviamente en enero no se va a presentar un clima así”, explicó Contreras.Con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el noroeste del país ingresó el frente frío número 19, que puede ocasionar relámpagos, fuertes rachas de viento, granizo o tolvaneras en diversas zonas.“Actualmente es muy difícil predecir el clima, no sé exactamente a que se deba pero está muy loco, en pleno diciembre podía uno andar con una chamarrita ligera porque el día estaba bastante caluroso”, indicó Contreras vía telefónica. (Maricela Morones)La idea se plantea de la siguiente forma: el clima que esté en cada día de enero, será de manera sistemática el clima que tendrán los primeros meses del año.*Cada día representará un mes, es decir, del 1 al 12 es ascendente y del 13 al 24 es descendente. Cuando pasa del día 25 y llega al día 30, se explica que cada medio día será un mes.*Las cabañuelas surgieron principalmente de las culturas indígenas que existían hace miles de años

