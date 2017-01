Aumenta gasolina más de lo anunciado

Los precios de la gasolina iniciaron el año con un aumento mayor al anunciado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Hacienda.El valor fijado para esta frontera en los primeros diez días de enero es de 12.44 pesos por litro para la Magna y 15.35 para la Premium, sin embargo, los expendios vendieron el hidrocarburo ayer a 15.71 y 17.93, respectivamente.Esto implica un ‘megagasolinazo’ de hasta 43 por ciento con respecto a los últimos precios del año pasado, y no el 26 por ciento que se tenía proyectado con los precios subsidiados.El precio más alto se debe a que los empresarios gasolineros no hicieron válidos los estímulos fiscales del Gobierno, justificando que no pueden esperar todo un mes para que se les regrese el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), informó la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) de Ciudad Juárez.Ante esta situación las gasolineras se vieron desoladas ayer, con un mínimo de tráfico y los pocos automovilistas que acudieron a cargar expresaron su enojo contra los despachadores.“La toman contra uno” dijo uno de los encargados de una estación que prefirió omitir su nombre, pero que comentó que ellos tienen que obedecer las disposiciones.Luis Ramírez acudió a cargar 100 pesos de gasolina, con lo que apenas obtuvo seis litros, mientras el día anterior con el mismo dinero obtenía 10 litros, que dijo le duraban tres días.Con este precio cree que el combustible le rendirá la mitad de tiempo. A la semana gastaba 300 pesos, ahora prevé que puede incluso doblar esa suma y pagar 600 pesos, por lo que expresó que está pensando seriamente en utilizar el camión.“Debemos hacer huelga o a ver qué hacemos, uno que es asalariado anda al día y con esto y la cascada que se viene no la hacemos”, reclamó Guillermo Rueda Arroyo, de 60 años.Recordó que el sábado cargó gasolina y su tanque llegó a la mitad. “Ahorita llegó mija con la noticia de que ya está a 15 y cacho. No es justo, no sé qué vayamos a hacer, todo subió pero el salario es una burla”, expresó el chofer de tráiler.“Me da mucho coraje que para estas fechas los diputados se adjudiquen bonos de tantos miles de pesos y del pueblo nunca se acuerdan”, fustigó.Otra conductora dijo que probablemente tenga que reducir el uso de sus dos vehículos a uno, o definitivamente cambiarlos por automóviles más ahorradores de combustible.Mencionó que viaja distancias grandes para llegar de su casa a su trabajo por lo que gasta mil 200 pesos a la semana y piensa que con esta alza puede empezar a gastar de mil 600 a mil 800.De acuerdo con el presidente de la Onexpo en Juárez, Fernando Carbajal Flores, los empresarios no aplicaron el IEPS debido a que Hacienda les pidió “amortiguar” los gastos por el gravamen todo un mes, hasta que la dependencia acredite lo que invirtieron en el impuesto equivalente a entre tres y cuatro pesos por litro.“Habíamos acordado con la SHCP, algo de palabra, que íbamos a amortiguar 1.15 pesos y al último salieron con que no, que teníamos que amortiguar hasta 3.27, y pues no lo vamos a hacer, porque nos quiebran económicamente”, dijo.Antes, indicó, el estímulo se hacía sistemáticamente a través de Pemex, sin embargo, explicó que cuando conocieron los precios de la empresa descentralizada el 31 de diciembre, esto no estaba reducidos.Indicó que respetar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación dependerá de los empresarios.Los precios subsidiados difundidos por Hacienda deberían de durar hasta el 10 de enero, pero la Onexpo buscará dialogar con los funcionarios de la dependencia porque no pueden seguir con esos precios así: “nadie tiene el capital para aguantar así y no sabemos en cuánto tiempo lo vas a reponer”.En relación a las posibles sanciones por la renuencia de los expendedores de gasolina, dijo que “no (tendrían porque sancionarnos) porque tenemos obligaciones fiscales de pagar impuesto, esa es mi obligación, ahí dice muy claro que quien quiera tomar ese estimulo lo puede hacer”.Sin la rebaja del IEPS, el diferencial contra El Paso, Texas, dejó el precio 57 por ciento más caro en Juárez que la urbe vecina, en donde el litro de gasolina se consigue hasta en 10.48, con un tipo de cambio de 20.70 y un precio de hasta 1.92 dólares por galón.Es decir, con estos precios llenar un tanque de 60 litros con gasolina Magna cuesta 628.8 en El Paso y en Juárez 942.6. (A. Rubio / A. Fernández / El Diario)